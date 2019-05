Alimente bogate în amidon - Ce să consumi zilnic

Alimente bogate in amidon

Cartofii

Cartofii sunt o prima sursa importanta de amidon, furnizand totodata si fibre, vitamine B si potasiu. Aceste legume contin totodata circa 15 grame de vitamina C la fiecare 100 g consumate si energizeaza semnificativ organismul.

Orezul si alte cereale

Din categoria alimentelor bogate in amidon fac parte si orezul (alb, brun etc.), alaturi de alte cereale integrale (cuscus, grau etc.), binevenite in orice dieta echilibrata.

