Sondaj: Gabriela Firea, pe locul doi în intenția de vot pentru Primăria Capitalei

Proaspăt intrată în cursa pentru Primăria Capitalei, Gabriela Firea este plasată deja pe locul doi în intenția de vot, după Nicușor Dan, potrivit unui sondaj Avangarde realizat la comanda PSD.

Un ultim sondaj Avangarde, după separarea dintre PSD și PNL la Primăria Capitalei, o plasează pe Gabriela Firea, având un procent de 24%, pe locul doi în intenția de vot, după Nicușor Dan, care are 31%. Astfel, Piedone are acum doar 20%. Înainte de intrarea în cursă a Gabrielei Firea, Piedone era într-o competiție strânsă cu actualul primar. Burduja ocupă locul 4 cu 15%, urmat de reprezentantul AUR cu 7%.

Întrebați cu privire la schimbarea candidatului comun, Căttălin Cîrstoiu, 58% din respondenți au fost de părere că este o decizie bună.

În ceea ce privește situația din București, doar 4% se declară foarte mulțumiți, în timp ce alți 38% au indicat că sunt mulțumiți, iar 25% s-au declarat nemulțumiți.

În schimb, dacă duminica viitoare ar avea loc alegerile pentru Consiliul General al Municipiului București, PSD ar lua ar lua majoritatea voturilor, având un procent de 31% în sondaj. Alianța Dreapta Unită (ADU) s-ar plasa pe locul doi cu 25%. PNL ar avea 20%, iar PUSL 10%, AUR 9%, partidul Dianei Șoșoacă doar 2%, iarr REPER 1%.

Pentru alegerile europarlamentare, 50% au indicat că ar vota cu alianța PSD-PNL. ADU ar obține 26% din voturi, iar AUR 11%, PUSL 9%, SOS România 2%, iar REPER 1%.

Sondajul a fost realizat prin metoda Door-to-Door, în perioada 24 - 27 aprilie, pe un eșantion de 1150 de persoane adulte cu o eroarea maximă de eșantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 2,9%.

Contre între candidați

Gabriela Firea, candidata PSD la funcția de primar general al Capitalei, a spus într-o că așteaptă retragerea lui Cristian Popescu Piedone din cursa electorală, pentru că așa a promis. „Ar trebui să vină de la dumnealui acest gest. Să facă ce a spus la început, așa a afirmat, dacă Gabriela Firea candidează, eu nu candidez. Ar fi o normalitate. Noi am colaborat bine în campania trecută, dumnealui a mers pe teren, a vorbit cu bucureştenii - 'votaţi-mă pe mine la Sectorul 5 şi pe Gabriela Firea la Capitală' - şi am câştigat 45% şi îi mulţumesc. Cred că am putea colabora în continuare de această manieră”, a declarat Gabriela Firea.

Public, edilul de la Sectorul 5 refuzǎ, Cristian Popescu Piedone, însǎ partidul din care face parte – PUSL – își joacǎ şansele în politica internǎ.

Între timp, cei doi candidați ai partidelor de coaliție au început atacurile, în ciuda înțelegerii de neagresiune.