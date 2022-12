Sebastian Lăzăroiu: Austria este enclavă rusească în inima Europei

Sociologul Sebastian Lăzăroiu susține că Austria este o „enclavă rusească în inima Europei” și atrage atenția la nivelul ridicat de corupție din Viena, comparativ mai mare ca în orice „altă țară europeană, cu excepția Ungariei”.

„Așa se face că, azi, am ajuns la mâna unui "prieten drag" despre care știam și noi, cum știa toată lumea, că este o enclavă rusească în inima Europei. Ba, mai rău, l-am invitat și în casă și am făcut afaceri împreună, alimentând bugetul Moscovei, sau l-am lăsat să cutreiere prin păduri și să taie la liber copaci. OMV, Erste, Reiffesen, Schweighofer,... numiți-le voi pe toate”, susține acesta într-o postare pe Facebook.

Sociologul român atrage atenția la legătura strânsă dintre Rusia și Austria, dar și la corupția din capitala Austriei și susține că „politicienii austrieci pur și simplu au vândut statul austriac Moscovei”.

„E multă corupție în România, dar corupție ca la Viena n-o să găsiți în altă țară europeană, cu excepția Ungariei. Politicienii austrieci pur și simplu au vândut statul austriac Moscovei. L-au vândut pe banii luați de ei și acoliții lor din companii. Cum? Am zis au vândut statul austriac? Da, propriu-zis nu există azi un stat austriac decât cu numele. Serviciile de securitate ale statului austriac răspund la un singur telefon din Lubyanka. Nu cred că există acolo un politician cu influență care să nu aibă butoanele la Moscova. Dar banii i-au luat ei, n-au intrat în bugetul Austriei. Ei au luat bani și i-au băgat în buzunar cedând efectiv controlul statului nu la Bruxelles, la Moscova. Deci la ei nu e corupție la ghișeu sau comisioane pe contracte la stat, ca în România, acolo clasa politică a vândut direct controlul statului. Poate fi corupție mai mare decât asta? Azi, in timp ce vorbim, alte și alte rachete finanțate de companiile austriece cad în Ucraina”, susține Lăzăroiu.

Austria se opune oficial aderării României la Schengen

Postarea sociologului vine după ce cancelarul austriac a declarat astăzi că Austria se opune în mod oficial aderării României la spațiul Schengen. Potrivit acestuia, nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea Schengen, fiind nevoie „de mai mult timp”.

„Ministrul de Interne a precizat clar. Nu există o aprobare din partea Austriei pentru extinderea cu Bulgaria și România. Este nevoie de mai mult timp. Avem 75.000 de imigranți ilegali neînregistrați în Austria. Asta înseamnă că au sărit granița externă a Uniunii Europene și au ajuns într-o țară internă, așa cum e Austria. Trebuie întâi să răspundem la aceste întrebări de securitate”, a declarat Nehammer, potrivit Digi24.

Declarațiile cancelarului austriac vin la o zi după ce ministrul Lucian Bode s-a aflat într-o vizită oficială în Austria, unde s-a întâlnit cu omologul său. Oficialul român a explicat autorităților austriece că România nu face parte din coridorul de imigrație.