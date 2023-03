Revoltă în PNL. Băcanu: „S-a ajuns în situația ca doar 1-2 persoane să decidă pentru întregul partid” / BPN convocat pentru joi

Deputatul Cristian Băcanu, membru al Biroului Executiv al PNL, le-a cerut liderilor din teritoriu să vină la București pentru a solicita explicații de la șefii partidului privind modul cum au ajuns să ia decizii peste capul lor.

„Lansez un apel către toți colegii de partid care s-au legitimat în ultimii ani prin votul cetățenilor României și mai ales a celor care ocupă astăzi o funcție în Partidul Național Liberal sau în administrația centrală sau locală, în frunte cu vicepreședinții, președinții de organizații, primarii, consilierii locali și județeni și parlamentari. Vremea tăcerii, a resemnării și a respectării voinței impuse a trecut; suntem datori față de oameni, suntem datori față de mediul de afaceri și de partenerii noștri internaționali, suntem datori față de activul de partid. Îi îndemn așadar pe toți colegii să vină în forurile de conducere ale partidului și să ne spună direct și cinstit care au fost reacțiile românilor în momentul în care au aflat că decizia unui număr restrâns de oameni din conducerea PNL, neasumată încă de nimeni, a fost aceea de a susține un prag de 250.000 lei pentru abuzul în serviciu”, a fost apelul lui Băcanu pe pagina sa de Facebook.

„Consider că această decizie nu are nicio legătură cu valorile și principiile promovate și apărate de Partidul Național Liberal. De aceea, îi îndemn pe toți colegii mei, ca împreună să cerem conducerii să ne explice cum s-a ajuns în situația ca doar 1-2 persoane să decidă pentru întregul partid?”, a completat liberalul.

Cristian Băcanu ar vrea mai multe răspunsuri de la conducere. „Punctual, cred că toți membrii Partidului Național Liberal trebuie să primească răspuns la următoarele întrebări:

1. Cine a luat decizia ca PNL să susțină un prag de 250.000 lei pentru abuzul în serviciu? 2. În ce for al partidului / în ce format s-a luat această decizie? 3. Cu cine din partid s-au consultat cei care au luat această decizie? 4. Cine își asumă în interiorul partidului, dar și public, eroarea uriașă de a impune acest vot privind abuzul în serviciu grupului de senatori PNL? Votul din Senat asupra abuzului în serviciu reprezintă o greșeală impardonabilă. 5. Cine își asumă faptul că partidul funcționează fără a avea întâlniri statutare în care să se ia deciziile importante și că această manieră de conducere este una păguboasă pentru interesele națiunii dar și pentru interesele partidului?”, a punctat deputatul PNL.

Primele victime, senatorii

„Din păcate, primele victime ale acestui mod de a face politică au fost chiar senatorii liberali și comunicatorii partidului, care nu au făcut decât să respecte instrucțiunile venite, punându-se astfel chiar pe ei într-o situație extrem de complicată. Cred că a venit timpul ca împreună să producem o schimbare a modului în care se iau decizii în partid și mai ales să schimbăm modul în care ne raportăm la societate. Cred că a venit momentul să ne întoarcem cu toții către cetățeni, să ascultăm ce ne spun oamenii și să luăm deciziile în urma consultării românilor. În 2019 și 2020 am făcut acest lucru și românii au avut încredere în noi. Le-am promis atunci că Partidul Național Liberal va fi partidul care va apăra statul de drept, care va lupta pentru o justiție puternică și independentă, dar mai ales că vom fi partidul care va lua deciziile în acord cu interesele întregii societăți. Am promis dezvoltarea României, în niciun caz nu am promis adoptarea, pe nemestecate, a unor politici aflate în dezbatere în anii 2017-2019. Am promis atunci transparență, democrație și prosperitate. Așa am câștigat alegerile europarlamentare, așa am câștigat alegerile prezidențiale, așa am obținut un scor bun la alegerile parlamentare (mai ales în contextul pandemiei)”, a mai afirmat Băcanu.

Deputatul susține că are loc o îndepărtare a PNL de electoratul său. „Astăzi asistăm la o îndepărtare a partidului de popor și pentru asta am fost și suntem penalizați. Și pe bună dreptate! Cred că a venit timpul ca împreună să ne ridicăm la înălțimea așteptărilor românilor dar și la înălțimea morală a înaintașilor noștri. Da, a venit timpul să ne amintim ce reprezintă acest partid în istoria României. Și, mai ales, să ne întrebăm onest, ce vrem ca el să reprezinte de acum înainte. Iar această deciziei nu poate fi luată decât împreună”, a completat liderul PNL.

Bode a convocat BPN-ul PNL

Secrtearul general al PNL a trimis o solicitare de convocare a membrilor Biroului Politic Național pentru data de 6 aprilie, potrivit unui mesaj intrat în posesia Adevărul. „În urma consultărilor dintre președintele si primvicepresedintii PNL, sunt mandatat să vă comunic decizia noastră de a convoca BPN pentru data de 6 aprilie. Vom reveni cu un mesaj în care vom indica ora și locul de desfășurare a ședinței BPN”, este mesajul transmis de Bode.

Anterior, pentru convocarea unei ședințe de partid s-au pronunțat mai mulți lideri, printre care Dan Motreanu, Rareș Bogdan sau Robert Sighiartău.