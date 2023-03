Cine se luptă pentru șefia femeilor liberale

Organizația Femeilor Liberale își alege azi noua președintă. În cursa pentru șefia OFL au rămas două persoane: Nicoleta Pauliuc și Cristina Trăilă.

Inițial, în cursă erau trei persoane, depunându-și candidatura și Diana Morar, deputată de Bistrița Năsăud. În urmă cu câteva zile, Diana Morar și-a retras candidatura și a anunțat că o sprijină pe Nicoleta Pauliuc (PNL Ilfov), președinta Comisiei de apărare din Senat.

Cealaltă candidată care a rămas în lupta internă pentru șefia OFL este Cristina Trăilă, deputată în Comisia juridică, aleasă în circumscripția București. Atât Trăilă, cât și Pauliuc, sunt la al doilea mandat în Parlament.

Surse din partid susțin că favorită este Pauliuc, aceasta fiind văzută și candidata sprijinită de premierul Nicolae Ciucă. De altfel, Pauliuc a fost în cărți anul trecut pentru funcția de vicepreședinte pe apărare în PNL, dar nu și-a mai depus candidatura și funcția a ajuns să fie ocupată de Virgil Guran. În schimb, Cristina Trăilă este percepută ca mai abilă politic, având mai multă experiență politică în spate.

Ultimele mesaje înainte de confruntare

„Ziua cea mare – Congresul Organizaţiei Femeilor Liberale (OFL). În ultima lună, mi-am dedicat mare parte din energia şi timpul din afara activităţii parlamentare pentru a merge prin ţară în dorinţa de a le convinge pe colegele mele din Partidul Naţional Liberal să susţină moţiunea cu care candidez pentru funcţia de preşedinte al OFL: „Pentru România, cu suflet”. În toată această perioadă, am parcurs câteva mii de kilometri şi am cunoscut câteva mii de femei extraordinare: competente, deştepte, frumoase, curajoase şi care îşi doresc din suflet să facă politică pentru a schimba România în bine”, a scris pe pagina sa de Facebook Nicoleta Pauliuc.

„A fost o onoare şi o bucurie. Sunt optimistă că, după congresul de astăzi, PNL va fi partidul care promovează cele mai multe şi mai competente doamne în funcţii politice şi vom deveni formaţiunea politică în stare să atragă susţinere cât mai mare din partea doamnelor. Sunt foarte încrezătoare că acest nou început pentru OFL va fi pentru binele ţării şi al liberalismului românesc, care are nevoie de această faţă umană şi de această orientare către rezolvarea unor probleme punctuale cu care se confruntă societatea”, a completat senatoarea.

Și Cristina Trăilă și-a exprimat încrederea în echipa sa. „Organizația Femeilor Liberale și-a demonstrat forța și determinarea numai atunci când a acționat ca o echipă, în adevăratul sens al cuvântului! O echipă unită și puternică se construiește cu oameni competenți, implicați și dedicați scopului și obiectivelor comune! Femeile din OFL sunt astfel de oameni, adevărate modele în societate, iar ele merită să fie tratate cu respect și să le fie apreciate munca și eforturile uriașe pe care le depun pentru binele societății! Ele contează cel mai mult, ele trebuie puse pe primul loc întotdeauna! Președinta și conducerea OFL trebuie să constituie un punct de sprijin pentru aceste doamne extraordinare și să le coaguleze într-o echipă de succes, într-o familie!”, preciza Cristina Trăilă, în ultimul mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, despre alegerile din cadrul OFL.

„Am trăit multe nedreptăți de-a lungul carierei mele politice, însă am avut norocul să am lângă mine Femei Liberale care m-au susținut și mă susțin în continuare și care mi-au dat forța necesară pentru a continua să lupt pentru idealul nostru comun. Organizația Femeilor Liberale a fost, este și va fi întotdeauna în sufletul meu! De aceea candidez pentru funcția de președintă a OFL, pentru că știu clar ce potențial imens are această organizație, ce femei puternice sunt aici și câte lucruri importante putem realiza împreună atâta timp cât suntem UNITE”, completa deputata.

Congresul OFL începe vineri, de la ora 17.00, la Palatul Parlamentului.