Rareș Bogdan, plimbat cu mașina de protestatarul Ceaușescu. Ce spune liderul PNL despre tăierea pensiilor speciale VIDEO

Prim-vicepreședintele PNL s-a plimbat prin București în mașina protestatarului Marian Ceaușescu, acceptând invitația acestuia. Cei doi au discutat despre pensiile speciale, accidentul de la 2 mai și ultimii lideri pe care i-a avut PNL.

Europarlamentarul i-a cerut protestatarului să îl ducă acasă, la vila din Voluntari, precizând că este „amărât”.

Discuția pe care cei doi au purtat-o a fost transmisă LIVE pe rețelele de socializare. Protestatarul l-a luat la întrebări pe liderul PNL și l-a acuzat în diferite rânduri că minte: „Unde ai învățat, ai această școală de a convinge oamenii, dar nu iese bine”.

Un subiect pe care Rareș Bogdan și protestatarul Ceaușescu l-au discutat a fost despre pensiile speciale.

„Eu chiar cred că e o chestiune care trebuie făcută. În continuare spun că e aberant, de ce să nu plătim pe contributivitate. Eu, la Parlamentul European, plătesc contribuție. (..) Eu cu bună credință am spus că tăiem pensiile speciale. Mă bucur că nu a anulat CCR și a trimis în Parlament. Să sperăm că în Parlament vor veni cu o lege mai bună. E un plus că nu au anulat-o”, a precizat liberalul.

Rareș Bogdan a precizat că își dorește tăierea pensiilor speciale: „Am vrut de la început, n-am crezut că sunt atât de mulți care să fie ticăloși și să se opună. Eu am acum speranța că cel puțin legea a fost trimisă în Parlament și nu tăiată ca celălalte”.

Protestatarul l-a întrebat pe Rareș Bogdan și dacă a fost implicat în scandalul de la Otopeni. Liberalul a precizat că „nu am treabă”: „Eu nu am fost ministrul Transporturilor, unde să intervin? Nu știam de chestiunea aia. Eu am bani, nu am nevoie, am destui”.

Cei doi au discutat și despre scandalul dintre FCSB și Steaua București, liberalul precizând că este „stelist de mic”.

Protestatarul a acuzat PNL că a ajuns sluga celor de PSD. În replică, Rareș Bogdan a punctat că „niciodată”.

De asemenea, cei doi au abordat și subiectul tânărului care a provocat accidentul de la 2 mai. Rareș Bogdan este de părere că acesta ar trebui să fie condamnat pe viață.

Marian Ceaușescu l-a acuzat, în cele din urmă, pe Rareș Bogdan că este mincinos și a făcut referire la faptul că acesta i-a susținut și pe Ludovic Orban, Florin Cîțu și Nicolae Ciucă la șefia PNL.

Liberalul a precizat că „fiecare a avut rolul lui foarte bun în istoria PNL”.

„Orban a fost un președinte pentru PNL foarte bun. Cîțu a fost un președinte foarte bun în momentul ăla și un premier bun și un ministru de finanțe cum astăzi era nevoie. Ciucă a avut rolul lui foarte bun într-o perioadă cu război la graniță. Fiecare a avut locul lui”, a explicat Rareș Bogdan.

Mesaj pentru Diaspora

Rareș Bogdan, care este liderul PNL Diaspora, a precizat că a reușit să deschidă mai multe consulate în diferite țări din Europa.

„Vă pot confirma că am reușit să deschidem consulate noi în Germania, două consulate noi în Franța, Marea Britanie. Am reușit creșterea numărului de angajați pentru a nu mai aștepta lumea luni de zile”, a afirmat Rareș Bogdan.

Întrebat despre votul electronic, liberalul a precizat că „eu sunt principalul susținător”: „Franța îl are, Germania și SUA îl au. Eu vreau vot electronic”.

„Eu sper ca cei din Diapora să vină cât mai mult să voteze pentru că au șansă”, a precizat liderul PNL.