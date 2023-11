Mureșan: Avizul privind începerea negocierilor de aderare înseamnă că viitorul Rep. Moldova e în UE și influența Rusiei în regiune este tot mai mică

Europarlamentarul PNL, Siegfried Mureşan, făcut precizări referitoare la ce înseamnă unda verde dată de Comisia Europeană privind începerea negocierilor de aderăre la UE a Republicii Moldova.

„Avizul de astăzi al Comisiei Europene privind începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană este o veste bună pentru oamenii din Moldova, dar și pentru toți cetățenii Uniunii. Siguranța și stabilitatea în UE depind de cât de sigure, stabile și mai bine integrate în Europa sunt țările din vecinătatea noastră. Prin urmare, o mai mare integrare europeană a Moldovei, precum și a Ucrainei, ne face să fim cu toții mai puternici și mai în siguranță. Anunțul de astăzi certifică faptul că viitorul Republicii Moldova este în Uniunea Europeană și că influența Rusiei în regiune este tot mai mică. Meritul principal pentru acest lucru aparține președintei Maia Sandu și conducerii proeuropene de la Chișinău care au respins toate formele de presiune din partea Rusiei din ultimii doi ani și au așezat țara pe un drum clar al reformelor și al integrării europene”, a afirmat Siegfried Mureșan.

„În urma avizului pozitiv de astăzi al Comisiei, decizia finală privind începerea negocierilor trebuie luată de Consiliul European în luna decembrie. Noi, Parlamentul European, am fost prima instituție europeană care a cerut să începem anul acesta negocierile de aderare cu Republica Moldova. Poziția clară a Parlamentului este urmată acum și de avizul Comisiei Europene. De aceea, solicit Consiliului European să ia decizia firească luna viitoare și să confirme începerea negocierilor”, a completat eurodeputatul.

„În același timp, un vot final favorabil în luna decembrie trebuie urmat cât mai repede de prima conferință interguvernamentală de negociere UE - Republica Moldova. Este important ca această primă conferință să aibă loc la începutul anului viitor, înainte de alegerile europarlamentare, din moment ce, în a doua parte a anului, Uniunea Europeană va fi ocupată cu reconfigurarea instituțională ca urmare a alegerilor europarlamentare. O conferință interguvernamentală la începutul anului va putea lua primele decizii importante, astfel încât negocierile să progreseze la nivel tehnic în a doua parte a anului.” , a mai punctat liberalul.

Ce înseamnă aderarea la UE

Moldova beneficiază de o conducere pro-europeană, care a reușit în ultimii doi ani să realizeze mai multe progrese în domeniul reformelor, decât au reușit toate guvernele precedente la un loc, a transmis Siegfried Mureșan. „Comisia Europeană va anunţa, astăzi, dacă recomandă începerea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. În cazul unui aviz pozitiv al Comisiei, Consiliul European va trebui să ia o decizie finală în acest sens al reuniunea din 14 – 15 decembrie”, a afirmat europarlamentarul liberal.

„Noi, Parlamentul European, suntem uniţi în a susţine începerea negocierilor de aderare. Este, în primul rând, în interesul de securitate al Europei să accelerăm integrarea europeană a Moldovei. În plus, este un moment foarte bun în relaţia UE - Republica Moldova de care nu trebuie să-l ratăm”, a afirmat Siegfried Mureșan.

Potrivit europarlamentarului, Uniunea Europeană și statele membre sunt hotărâte să sprijine Republica Moldova. „În același timp, Uniunea Europeană și statele membre sunt mai hotărâte decât oricând să sprijine Republica Moldova: am mobilizat, în ultimii doi ani, peste 1,2 miliarde de euro sub formă de asistență financiară europeană pentru Moldova; totodată, am oferit Republicii Moldova acces la mai multe programe și agenții europene care aduc țării beneficii concrete și imediate”.

Siegfried Mureșan a transmis că următoarea conferință interguvernamentală de la începutul anului viitor va putea lua primele decizii importante în acest sens. „Este important ca această primă conferință să aibă loc la începutul anului viitor, înainte de alegerile europarlamentare, de vreme ce, în a doua parte a anului, Uniunea Europeană va fi ocupată cu reconfigurarea instituțională ca urmare a alegerilor europarlamentare.” Conferința interguvernamentală de anul viitor va lua primele decizii importante, astfel negocierile vor putea să progreseze în a doua parte a anului 2024.

Pe data de 4 martie 2022, Republica Moldova a depus oficial cererea de aderare la Uniunea Europeană. Consiliul Uniunii Europene a invitat Comisia Europeană să prezinte avizul său privind cererea Republicii Moldova, ca prim pas al Uniunii Europene în procesul de aderare.