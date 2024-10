Mircea Geoană a confirmat vizita la Moscova din 2009: ”M-am dus ca orice om care vrea să conducă o țară”

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale și fost secretar general adjunct la NATO, a confirmat vizita privată pe care a făcut-o la Moscova în 2009.

În noiembrie 2009, HotNews.ro a dezvăluit că Mircea Geoană a efectuat pe 27 aprilie 2009 o vizită privată la Moscova, unde s-ar fi întâlnit în secret cu unul dintre consilierii președintelui de atunci, Dmitri Medvedev. Iar întâlnirea ar fi fost aranjată de Boris Golovin, om de afaceri cu interese în domeniul energetic din România, despre care presă a scris că ar fi fost ofițer GRU.

Contactat la acea vreme de HotNews.ro, Golovin a negat orice legătură cu Geoană, însă deplasarea a fost confirmată de Cristian Diaconescu, ministru de Externe la acel moment.

La 15 ani distanță, Mircea Geoană a vorbit despre vizita de la Moscova din 2009, spunând că a fost una „normală, exploratorie”.

„2009 era primul an de mandat al lui Medvedev, o figură mai deschisă către Occident, chiar decât Putin, în condițiile în care tot Occidentul era în relație. Deci această încercare de a translata o vizită normală, exploratorie al unui potențial viitor președinte la un vecin important, cu care Occidentul avea o relație constructivă și de parteneriat vi se pare o problemă? De ce este o problemă? M-am dus cum se duce orice om care vrea să conducă o țară, se duce într-o vizită exploratorie. Se vede cu adjunctul, consilierul de securitate național lui Medvedev și discută despre lucruri legate de relația bilaterală pentru a fi sigur că această relație se poate dezvolta în condiții normale pentru 2008,” a spus Mircea Geoană.

Fostul secretar general adjunct NATO a mai adăugat că și-a plătit singur vizita și că a mers cu un avion de linie.

„Am mers cu avion de linie, m-am întâlnit, am vorbit cu ministrul de Externe, așa se face. Așa se face jocul ăsta. Vin după 5 ani la NATO, vin după după cea mai importantă poziție a unui român și a unui est-european la NATO și veniți cu bazaconii din 2009, când Rusia era partener strategic cu Europa, că cineva se duce să vorbească în mod normal cu acești oameni. Ce s-a întâmplat în 2009 este un lucru normal. A fost o vizită la Moscova, una singură, exact documentată și vorbită cu ministrul de externe. Nu este nimic de ascuns. Am vorbit instituțional despre relația bilaterală și despre ceea ce se poate întâmpla în viitor. Am insistat pentru tezarul românesc”, a adăugat Geoană.

În interviul acordat pentru Digi24, Mircea Geoană s-a referit și la fostul oligarh Mihail Hodorkovski, care acum trăiește în Marea Britanie, spunând despre acesta că în realitate ar fi în legătură cu Vladimir Putin și doar ar simula o așa-zisă dizidență.

Într-o postare pe X în această săptămână, Mihail Hodorkovski, a afirmat că un apropiat al lui Mircea Geoană ar avea legături cu Kremlinul. Ulterior, așa cum a spus și Mircea Geoană, fostul oligarh rus a șters postarea.

Fost secretar general adjunct NATO a reluat ideea că Fundaţia Navalnîi îl acuză pe Mihail Hodorkovski că ar fi ”în spatele unui efort de eliminare a unor alţi opozanţi urşi”.

Investigația jurnalistică internațională

Jurnaliștii din rețeaua The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și site-ul Context.ro, au descoperit că în timp ce Rareș Mănescu coordona campania lui Mircea Geoană, fiul său, Vlad Mănescu, a vândut o companie de consultanță unei foste colaboratoare a miliardarului rus Moshe Kantor, sancționat la nivel internațional.

O investigație internațională publicată marți de aceeași jurnaliști ai rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro a scos la iveală faptul că Rareș Mănescu, fost coordonator al campaniei lui Mircea Geoană este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de minimum 10 ori după anexarea ilegală din 2014.

Mircea Geoană a afirmat din nou că investigațiile ce îl vizează reprezintă ”o tipologie de lucru” şi se încearcă discreditarea sa, deşi a deţinut o funcţie de înalt demnitar la NATO, timp de cinci ani şi a trecut de toate verificările.

”Dacă cineva cu un minim de bună credinţă poate să creadă că cineva ca mine...cinci ani la NATO, verificat şi răsverificat şi probabil cea mai densă sită de cernere a reputaţiei şi vulnerabilităţilor eventuale, cum se face la NATO, înseamnă că nu ştie despre ce se vorbeşte în această situaţie. Dacă cineva crede că un om stă 5 ani la NATO, un om este ambasador în America, un om este ministru de Externe al României, băgăm România în NATO, băgăm România în UE, ajung la vârful NATO, cineva îmi spune mie, cineva are tupeul să sugereze (...) că eu aş fi agentul ruşilor! Cum poţi să spui aşa ceva?”, a spus Mircea Geoană.

”Este o operațiune dirijată din afară”

”Sunt convins că este o operaţiune FSB. Da, tot ce văd seamănă extrem de mult, aproape în indigo cu alte operaţiuni similare în alte zone. Este operaţiune dirijată de afară şi folosit prin proxis, inclusiv aceşti aşa zişi jurnalişti de investigaţii plătiţi de aşa-zisul oligarh opozant Hodorkovski. Este operaţiune de compromitere deliberată”, a mai precizat Mircea Geoană.

Întrebat de ce acuză că Mihail Hodorkovski ar avea o înţelegere cu Vladimir Putin, Geoană a declarat: ”Eu nu pot să fac acuzaţii, dar nu am văzut un oligarh rus anti-Putin care să mai fie încă în viaţă. Şi câţi au fost ucişi şi câte asasinate au fost în ţările occidentale? Am un dubiu”.

Ce spune despre jurnalistul Attila Biro

Mircea Geoană a răspuns și acuzațiilor organizației Active Watch, conform cărora că încearcă să compromită jurnaliști care își fac meseria. Acuzele au fost formulate după ce Mircea Geoană a afirmat că ar exista presupuse legături între jurnalistul Attila Biro și un român investigat pentru o tentativă de asasinat în Bulgaria. Jurnalistul a spus însă că este vorba despre un „fake news grosolan” și o teorie falsă vehiculată de unele publicații din Bulgaria.

„Haideți să ne întoarcem la ce a apărut în presă, pentru că eu cred că trebuie să fie un standard uniform. Eu am spus că acest jurnalist - nu-l acuz de nimic, citesc în presă, inclusiv în presa din Bulgaria - că acest jurnalist, implicat și în această investigație a lui Hodrokovski, acuzat de Fundația Navalnîi că folosește asasini plătiți să elimine alți adversari ai lui Putin - ca să punem în context această investigație - este acuzat sau este prezentat în presa internațională și din Bulgaria că la invitația lui Ovidiu Semenescu, un om care este sub o investigație și - cred - condamnat în Bulgaria pentru o încercare de asasinat a procurului general din Bulgaria, scest jurnalist a fost împreună cu alți trei jurnaliști la Belgrad, la invitația lui Semenescu”, a precizat Mircea Geoană.

Attila Biro a realizat, alături de alți jurnaliști, investigația publicată de Context.ro, investigație conform căreia Rareș Mănescu, fost coordonator al campaniei lui Mircea Geoană, a devenit partener de afaceri cu un propagandist rus.