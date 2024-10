O colaboratoare a unui oligarh prieten cu Putin, parteneră de afaceri cu fiul fostului șef al campaniei lui Mircea Geoană

Vlad Mănescu, fiul fostului șef de campanie al lui Mircea Geoană, a făcut afaceri cu Lisa Schmidt, fostă membră a board-ului unei companii deținute de Moshe Kantor, oligarh sancționat internațional și apropiat al lui Vladimir Putin, dezvăluie o amplă investigație internațională.

Jurnaliștii din rețeaua The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și site-ul Context.ro, au descoperit că în timp ce Rareș Mănescu coordona campania lui Mircea Geoană, fiul său Vlad Mănescu a vândut o companie de consultanță unei foste colaboratoare a miliardarului rus Moshe Kantor, sancționat la nivel internațional.

Iar fosta colaboratoare este Lisa Schmidt, care a făcut parte din board-ul unei companii deținute de oligarhul care face parte din cercul apropiat al lui Putin. Presa internațională a publicat ample articole despre afacerile lui Moshe Kantor, cu o avere estimată la peste 9 miliarde de euro, cu un șef al Serviciului de Informații Extern al Federației Ruse.

Ancheta jurnalistică amplă realizată de Context.ro a scos la iveală faptul că Lisa Schmidt s-a autointitulat „prietena familiei Mănescu” și a fost imortalizată într-o poză cu Alexei Kozlov, partenerul de afaceri al lui Rareș Mănescu, fostul manager al campaniei lui Mircea Geoană. Kozlov a utilizat o identitate falsă în Ucraina pentru a face propaganda pro-Kremlin dupa invazia din 2014, după cum au scos la iveală mai multe investigații jurnalistice.

La finalul lunii martie 2024, Vlad Mănescu, fiul lui Rareș Mănescu și-a vândut firma de consultanță, la care era co-proprietar. Acțiunile sale și ale partenerului său au fost achiziționate de Lisa Schmidt și soțul ei.

După cum se precizează în ancheta realizată de Context.ro, în momentul tranzacției, Rareș Mănescu încă era implicat în campania electorală a lui Mircea Geoană, pentru alegerile prezidențiale, cu toate că acesta din urmă încă deținea funcția de secretar general adjunct NATO.

Lisa Schmidt a început în anul 2010 o colaborare cu Acron, unul dintre cei mai importanți producători de fertilizanți din Federația Rusă. Lisa Schmidt a fost membră a boardului filialei elvețiene Acron până acum doi ani.

Într-un e-mail transmis jurnaliștilor de la Context.ro, Lisa Schmidt a declarat că nu mai colaborează cu Acron de doi ani. Grupul Acron a fost fondat de oligarhul rus Moshe Kantor, inclus pe lista de sancțiuni a Uniunii Europene, în aprilie 2022. Conform Uniunii Europene, acesta se numără printre apropiații lui Vladimir Putin, pe care l-a susținut public.

Jurnaliștii de la Context.ro au descoperit și că Nuno Wahnon Martins, soțul Lisei Schmidt, a fost directorul pentru afaceri europene al European Jewish Congress (EJC), în perioada în care organizația era condusă chiar de către Moshe Kantor.

Prima parte a investigației

O investigație internațională publicată marți de aceeași jurnaliști ai rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro a scos la iveală faptul că Rareș Mănescu, fost coordonator al campaniei lui Mircea Geoană este partener de afaceri cu un propagandist rus care a fost în Crimeea de cel puțin 10 ori după anexarea ilegală din 2014. Jurnaliștii rețelei The Organized Crime and Corruption Reporting Project, din care face parte și Context.ro au aflat că Rareș Mănescu, fostul primar al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania lui Mircea Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO. Ancheta jurnalistică a scos la iveală ramificații ce duc inclusiv la un mercenar care a luptat în Donbas alături de ruși.