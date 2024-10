Geoană cere intervenția autorităților în scandalul legăturilor cu rușii: Dacă există vreun lucru necurat, este obligaţia statului român

Mircea Geoană a prezentat joi mai multe explicații despre scandalul legat de legăturile lui Rareş Mănescu cu un controversat om de afaceri rus. Dacă există vreun lucru necurat, este obligaţia statului român să verifice, a spus Geoană.

Mircea Geoană a recunoscut că Rareş Mănescu a avut „o relaţie episodică” cu Mişcarea România Renaşte.

„Dacă există vreun lucru necurat în relaţia domniei sale cu cineva din Rusia este obligaţia statului român şi voi veghea să fim siguri că dacă există ceva necurat voi fi primul care voi acţiona în această direcţie”, a spus Mircea Geoană care crede că se dorește compromiterea sa.

Declarațiile au fost făcute joi, după ce Mircea Geoană și-a depus în mod oficial candidatura. El a oferit detalii despre relațiile pe care le-a avut cu familia Mănescu.

„Cu privire la domnul Rareş Mănescu şi la aşa-zisa relaţie a domniei sale cu aşa-zisa campanie: i-am cunoscut pe doamna Ramona Mănescu şi domnul Rareş Mănescu, social, la Bruxelles. Vă reamintesc că doamna Mănescu este fost ministru de Externe al României şi fost europarlamentar, în această calitate am avut un contact aşa cum am avut contacte cu zeci de europarlamentari şi tot ce înseamnă reprezentanţi ai României la UE şi la NATO. Este modul în care eu fac treabă. Domnul Mănescu a avut, într-adevăr, o relaţie episodică cu Mişcarea România Renaşte pe care o fost solicitat să o părăsească, după o anumită perioadă, în timp ce eu eram la NATO şi sub nicio formă în timpul unei aşa-zise campanii organizate la Bucureşti. Relaţia domnului Mănescu cu aşa-zişi oameni de afaceri, reali sau imaginari, este problema dânsului şi dacă există vreun lucru necurat în relaţia domniei sale cu cineva din Rusia este obligaţia statului român şi voi veghea să fim siguri că dacă există ceva necurat voi fi primul care voi acţiona în această direcţie. Ceva îmi spune că este parte dintr-o acţiune de compromitere pe model FSB”, a explicat Mircea Geoană.

Candidatul Geoană crede că se dorește compromiterea sa.

„Un om cu statura mea, cu CV-ul meu, cu competenţa mea, cu relaţiile mele internaţionale evident că deranjează Moscova. Cum ai vrea să ai, într-o ţară atât de importantă ca România, un preşedinte care să fi fost şef la NATO? Aceasta este motivaţia principală a Kremlinului. Există şi o motivaţie internă, pentru că primul candidat independent cu şanse de a câştiga preşedinţia României, eu şi echipa noastră, deranjăm interesele acestor partide. Au bani, au influenţă, cumpără presă, intoxică opinia publică şi vă spun astăzi că sunt mai hotărât şi mai îndârjit decât oricând să câştigăm aceste alegeri, pentru că nu va fi victoria lui Mircea Geoană şi a echipei mele, va fi victoria democraţiei româneşti”, a precizat Mircea Geoană.

Fost șef al campaniei lui Geoană, legături de afaceri cu un propagandist rus

Amintim că, zilele trecute, iurnaliștii rețelei The Organised Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), din care face parte și Context.ro, au dezvăluit că Rareș Mănescu, fostul primar liberal al Sectorului 6, a înființat o firmă alături de un om de afaceri rus, în timp ce se ocupa de campania electorală a lui Mircea Geoană pe când acesta era încă adjunct la NATO.