Mesajul pe care îl pregătise Iliescu pentru alegerile prezidențiale anulate din 2024, dezvăluit în premieră

Ion Iliescu revine în atenția publicului printr-un dialog cu Ionuț Vulpescu, fost consilier prezidențial și ministru al Culturii, în cadrul podcastului „Avangarda”. Este a treia parte a unei serii de interviuri exclusive, desfășurate în ultimii ani, înainte de spitalizarea recentă a fostului șef de stat.

Discuția are o valoare simbolică, fiind centrată pe aniversarea a 30 de ani de la semnarea Pactului de la Snagov, moment istoric în care principalele partide politice ale vremii au agreat direcția pro-europeană a României.

Printre temele abordate se numără și alegerile din decembrie 2024. Iliescu mărturisește că a urmărit situația cu interes, dar fără intenția de a se implica:

„Am urmărit campania prezidențială, dar nu am vrut să intervin și să influențez nimic. Nu e despre mine și nu mai e despre mine. Am plecat de la Cotroceni, m-am retras din viața politică, prin aceeași și cu aceeași demnitate pe care m-am străduit să o am în viața politică. Am lăsat locul altor generații, altor voci, de vârste, credințe și valori diferite.”

Ion Iliescu avea un mesaj pregătit pentru alegerile din 2024

Ion Iliescu a dezvăluit, în exclusivitate, că pregătise un mesaj public pentru alegerile prezidențiale, care urma să fie transmis pe 6 decembrie 2024, dar a fost anulat după decizia Curții Constituționale de a invalida rezultatele primului tur. Mesajul, pe care l-a prezentat integral în cadrul podcastului și îl puteți citi integral în articolul cu întreg interviul, este un apel la luciditate politică, responsabilitate democratică și orientare fermă spre valorile occidentale.

„În 22 decembrie 2024 se împlinesc 35 de ani de la Revoluția Română. Îmi doresc ca aceasta să nu fie vârsta cea mai scurtă a democrației în țara noastră. Nu ne putem întoarce la lumea de dinainte de 1989. Românii au de ales, prin votul lor, între a duce societatea în trecut sau în viitor. Cât despre prezent, trebuie să înțelegem că alegerile în politică, așa cum sunt și opțiunile de viață, au costuri și de cele mai multe ori nu sunt ușor de făcut. Nu există întotdeauna un candidat ideal de ales, dar mereu e de dat un vot pentru democrație. Politica nu este ideală, dar trebuie să fie despre idealuri. Alegerile politice nu sunt doar despre oameni, ci mai ales despre consecințele a ce reprezintă oamenii. Bătălia ideilor rămâne cea mai importantă.”

Iliescu a reiterat contribuția mandatului său la integrarea României în NATO și UE, respingând eticheta de „rău cel mai mic” și subliniind că a guvernat în interesul tuturor românilor, indiferent de orientarea politică.

„S-a spus despre mine în 2000, că a câștigat atunci răul cel mai mic. Răul cel mai mic, care am fost eu, a dus apoi, împreună cu guvernarea PSD, Romania în NATO și UE. Răul cel mai mic a adus libertatea cea mai mare, posibilă prin atitudinea pro-europeană și pro-atlantică. Știu că atunci, în 2000, m-au votat și mulți care aveau, poate, convingeri de dreapta. Mi-am dedicat acei ani și lor, promovând un mandat al Reconcilierii naționale. Am conștiința împăcată că am fost un președinte al tuturor românilor.”

Un apel la unitate și raționalitate

Fostul președinte a făcut și un apel la unitate și raționalitate în discursul public, subliniind pericolul dezbinării și fanatismului politic:

„Politica nu e misticism, nici nu poate fi redusă la propagandă. Sfera publică e divizată de opinii. O societate nu se poate menține decât prin cunoaștere, iar cunoașterea nu se face decât din libertate, prin educație și prin cultură, nu prin dezbinare și prin cultivarea urii în societate și a intoleranței. Sunt români care poate nu prețuiesc cunoașterea, dar toți își iubesc libertatea. Plecând de aici, sper să depășim fracturile sociale legate de opinii modelate prin diferiți factori de influență despre cine e mai bun pentru România. Întrebarea corectă e ce e mai bine pentru România?”

În încheiere, Iliescu a salutat apropiata aderare a României la Spațiul Schengen (1 ianuarie 2025) și a susținut importanța continuării parcursului european și atlantic prin aderarea la OCDE în 2026.

„Dacă e însă ceva de viralizat în țara aceasta, acel lucru e democrația.”