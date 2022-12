Lista motivelor date de Iohannis pentru primirea României în Schengen

Președintele Iohannis a prezentat mai multe motive care arată de ce România trebuie să adere la Schengen în anul 2023. Pe lista șefului statului se regăsesc sprijinul față de Ucraina, gestionarea migranților ucraineni și tranzitul de cereale.

Lista motivelor a fost prezentată de președintele Iohannis în cadrul Consiliului European unde liderii au discutat timp de mai bine de opt ore.

„Am prezentat faptul că România e pregătită pentru a deveni parte a Schengen. Am spus şi ceva legat de solidaritate şi unitate. România e ţară de primă linie când vine vorba de războiul din Ucraina. Ne străduim şi facem faţa. Suntem ţară de primă linie pentru fluxul de migranţi. Avem rezultate foarte bune. România este țară de primă linie și de prim rang când vine vorba de liniile de solidaritate de transport de bunuri din Ucraina. Toate aceste lucruri le-am reiterat ca să nu uite lumea că solidaritatea pe care am arătat-o noi a dus la niște așteptări. Noi românii așteptăm semne clare de solidaritate și unitate din partea UE. Avem așteptări legitime să fim primiți în Spațiul Schengen. Aceste chestiuni sunt evidente, și pot să zic că nu am fost contrazis de nimeni”, a precizat președintele Klaus Iohannis după reuniunea Consiliului European de la Bruxelles.

Președintele României susține că dorește primirea țării noastre în Schengen, cu drepturi depline, fără alte condiții, în 2023. Cu toate acestea, Klaus Iohannis a precizat că în cadrul Consiliului European nu a fost discutat și un calendar concret.

„Consiliul nu a luat o decizie executivă fermă. Pot să vă spun că tocmai am ieșit în Consiliu după ce s-a încheiat discuția solicitată pe Schengen. A fost o disccuție bună. În afară de ea am avut ocazia pe parcursul celor două zile să discut cu mulți lideri. Am discutat cu perosanele implicate în Schengen, am avut dezbaterea astăzi. O să spun ce am prezentat eu.

Am făcut pași în direcția bună. Concluzia mea e simplă: toți actorii au înțeles că e o problemă care trebuie rezolvată. Sunt optimist că cea mai bună variantă e ca în cursul anului 2023 să fie încheiat procesul cu un rezultat pozitiv pentru România și Bulgaria”, a afirmat șeful statului, după terminarea reuniunii Consiliului European, discuțiile ținând aproape opt ore.