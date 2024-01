Geoană încă evită să spună dacă va candida sau nu la prezidențiale. Când va putea da un răspuns

Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoană a declarat, întrebat dacă va candida la alegerile prezidenţiale, că are o treabă foarte importantă de făcut în momentul de faţă la NATO, dar că va veni un moment când va avea mai multă „libertate” și va putea da un răspuns.

„Pot să spun un singur lucru şi anume că din ceea ce văd, din ceea ce ştiu şi pentru România 2024 politic şi electoral va fi cea mai importantă scadenţă electorală din ultimii 25 de ani. Fără niciun fel de îndoială. Cu privire la mine, rămân pe poziţia pe care o ştiţi deja. Am un job de făcut la NATO, avem de pregătit un summit extrem de important în iulie şi când voi avea mai multă claritate şi libertate, dacă mă invitaţi, voi fi în măsură să vă răspund poate puţin mai precis”, a afirmat Mircea Geoană, într-un interviu pentru Digi24.

Ulterior, numărul doi din NATO a reiterat că 2024 rămâne un an foate important din punct de vedere electoral, dar și el are un job „important”. „Haideţi să ne vedem de treaba noastră acum. Am un job important. Este important să ne facem treaba, fiecare la locul său, iar România are în faţă alegerile cele mai importante din ultimii 25 de ani”, a completat Geoană.

Mircea Geoană se situează pe primul loc în intenţiile de vot la alegerile prezidenţiale, cu 26,2%, urmat de Marcel Ciolacu, Diana Şoşoacă, George Simion şi Nicolae Ciucă, relevă datele unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

Pericolul rus pentru Rep. Moldova

„Militar, nu au resurse. Planul iniţial era ocuparea Kievului şi ocuparea Odesei, încercuire prin Transnistria şi prinderea Ucrainei într-o menghină. Ăsta a fost planul militar iniţial. El a eşuat şi nu se va întâmpla. Militar, Republica Moldova nu are motive de îngrijorare. Din punctul de vedere al unui atac hibrid, al unui război hibrid total. Mai ales că alegerile prezidenţiale din Republica Moldova, unde Maia Sandu conduce cu atât de mult succes drumul proeuropean al fraţilor de peste Prut sunt de interes vital şi pentru Rusia”, a declarat Geoană, privind situația statului vecin.

„De aceea, Republica Moldova este un partener comun al NATO şi al UE. Lucrăm împreună, inclusiv în planul luptei împotriva dezinformării şi-i ajutăm să aibă rezilienţă sporită, la atacuri cibernetice, la dezinformare şi la încercarea disperată a Rusiei, prin cozi de topor din Moldova, să oprească drumul proeuropean al Republicii Moldova”, a conchis numărul doi din NATO.