Gafă a Guvernului într-un comunicat de presă. Ce greșeală gramaticală s-a strecurat în titlu

Palatul Victoria va fi iluminat în roșu, sâmbătă seară, în semn de solidaritate cu persoanele care suferă de distrofie musculară Duchenne, însă greșeala gramaticală din titlul comunicatului publicat de Guvern a atras atenția de la mesajul transmis.

Guvernul României participă și în acest an la campania globală de sprijin pentru cei diagnosticați cu distrofie musculară Duchenne. Palatul Victoria va fi iluminat în roșu, simbol al solidarității cu pacienții care suferă de această boală rară, potrivit Click!.ro.

„Tema din acest an - Raise your voice for Duchenne - este un îndemn la acțiune pentru susținerea drepturilor, incluziunii și bunăstării persoanelor afectate de această afecțiune”, se precizează în comunicatul oficial.

Comunicatul Guvernului conține, însă, o eroare gramaticală evidentă chiar în titlu, unde apare o virgulă între subiect și predicat: : „Palatul Victoria, va fi iluminat în roșu în această seară”.

Conform regulilor limbii române, virgula nu se folosește niciodată între subiect și predicat, excepție făcând cazurile în care avem un enunț în cazul vocativ, unde virgula este obligatorie pentru claritatea mesajului.

Ziua Mondială de conștientizare Duchenne

Ziua Mondială de Conștientizare Duchenne (WDAD) ajunge la a XI-a ediție și este marcată anual pe 7 septembrie, cu scopul de a promova inițiative de incluziune socială și de a îmbunătăți viața celor afectați de distrofie musculară Duchenne.

Boala, provocată de lipsa unei proteine numite distrofină, determină o slăbire progresivă a mușchilor și afectează întregul organism. Guvernul României a stabilit, printr-o ordonanță de urgență, ca tinerii între 15 și 21 de ani să poată beneficia de servicii medicale în spitalele de adulți, dar și în cele de pediatrie.