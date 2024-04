Frizerul numit vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, revocat din funcție după două zile

Cristian Pascu, numit în urmă cu două zile la conducerea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), a fost revocat din funcție, decizie publicată în Monitorul Oficial.

Cristian Pascu, hair-stylistul vedetelor, a fost revocat din funcție la doar două zile după ce a fost numit.

Decizia de revocare a fost semnată de premierul Marcel Ciolacu și a fost publicată în Monitorul Oficial.

Pascu are o diplomă de coafor și e administratorul mai multor saloane de înfrumusețare. Acesta a fost consilier local PNL la Sector 6. El a recunoscut că nu are experiență în domeniu.

„Strict pe domeniul jocurilor de noroc nu pot să spun că am o experiență. (...) Dacă mă puneți să știu legislație pe domeniu chiar nu vă pot ajuta. Am fost numit acolo pentru că atunci când mi s-a dat o sarcină, am dus-o la capăt”, a declarat la munire Cristian Pascu.

Numirea lui Cristian Pascu în funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc ar fi venit din partea PNL, susține ministrul Finanțelor Marcel Boloș, care a afirmat că nu a citit CV-ul acestuia.

„Toate propunerile pentru funcțiile de demnitate publică vin așa. Am spus că nu cunosc persoana și nu am toate elementele necesare să mă pronunț asupra unui lucru pe care nu îl știu. Trebuie să văd ce tip de activitate are. Acuma nu de fiecare dată, fiecare ministru ar trebui să ia respectivele CV-uri și să spună că este sau nu este de acord. Eu știu așa, că performanța poți să o apreciezi după ce ai intrat în activitate și dacă acolo ai o activitate”, a spus ministrul Finanțelor,

Cristian-Gabriel Pascu fusese numit în funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, instituție care se ocupă de controlarea și sancționarea operatorilor din domeniu.

El este și președintele Clubului oamenilor de afaceri PNL din Sectorul 6. Însă, potrivit CV-ului său, Pascu are o diplomă de calificare în coafură și una în științe juridice, la facultatea de drept Hyperion, obținută la vârsta de 32 de ani.

Experiența sa mai arată un post de prezentator la Euforia TV, Pascu fiind prezent în mod constant în presa de cancan.