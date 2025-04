CTP, reacție la declarațiile controversate făcute de Crin Antonescu despre împușcarea traficanților pe stadioane: „Joacă alba-neagra”

Cristian Tudor Popescu aduce clarificări privind declarațiile sale recente legate de alegerile prezidențiale. Acesta a explicat că intenția de a-l vota pe Crin Antonescu nu echivalează cu o susținere publică sau cu implicarea într-o campanie electorală.

„A anunța că intenționezi să votezi pe cineva nu înseamnă nicidecum, pentru mine, și a-l susține”, a menționat CTP în postarea sa, publicată pe Facebook. El a adăugat că nu are de gând „să-l umple de omagii” pe candidatul alianței de guvernare și că își va păstra obiectivitatea, criticând orice derapaj, chiar și în cazul celui căruia i-ar acorda votul.

Reacția jurnalistului vine după ce partidul AUR a depus o plângere la BEC, solicitând ștergerea postării sale în care își exprima intenția de vot. BEC a respins reclamația.

Gazetarul a făcut și o paralelă cu un articol anterior, în care declara că o va vota pe Elena Lasconi în primul tur, considerând că aceasta avea cele mai mari șanse să îl depășească pe candidatul AUR, George Simion:

„Înainte de turul întâi al alegerilor din noiembrie trecut, am publicat un articol în care afirmam că o voi vota pe candidata Lasconi pentru că, după calculele mele, are cele mai mari șanse să-l depășească pe G. Simion. Estimare ce s-a dovedit corectă, Lasconi a avut cu câteva procente mai multe voturi decât candidatul AUR. Nimeni nu a cerut atunci ca articolul meu să fie șters”.

În aceeași postare, gazetarul a criticat dur o declarație făcută joi, 17 aprilie, de Crin Antonescu, în care acesta afirma că ar „împușca pe stadioane” traficanții de droguri, după modelul Chinei. Între timp, Crin Antonescu a revenit vineri asupra declarației sale, și a motivat că „a fost o expresie nefericită, sub imperiul emoției”.

„Soluția împușcării pe stadioane e brevetată la noi de C.V. Tudor. Deci, C. Antonescu vrea reintroducerea pedepsei cu moartea, dar asta nu se poate câtă vreme România e membru UE. Prin urmare, transmite electoratului vizat ceea ce am numit Romexit, ieșirea țării din UE, ca să poată începe execuțiile. „Ca în China”, adică într-o dictatură. Mai mult, împușcări „pe stadioane”. Adică, nu la zid, nu în curtea din spate a închisorii, ci pe stadioane, căci dl Antonescu presupune că mii de români vor fi dornici să vadă și să audă căderea, gemetele, sângele și ultimele zvâcniri ale celor executați...După care, același C. Antonescu, joacă neagra-alba: «Pe de altă parte, nu am de gând să reinstitui pedeapsa cu moartea»”, a scris CTP.