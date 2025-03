Crin Antonescu asigură că, dacă va deveni președinte, nu va reintroduce serviciul militar obligatoriu

Crin Antonescu a declarat luni, 31 martie, că, dacă ar deveni președinte, nu va reintroduce serviciul militar obligatoriu, iar România nu va trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina.

Întrebat la Antena 3 dacă va reintroduce serviciul militar obligatoriu, Crin Antonescu a afirmat că această măsură nu va fi luată sub mandatul său. De asemenea, candidatul a asigurat că România nu va trimite forțe de menținere a păcii în Ucraina.

Crin Antonescu, întrebat cum va întări armata și apărarea României, a afirmat că procentul din PIB alocat apărării trebuie să crească, undeva spre 3%.

„În legătură cu primele două aspecte, aș vrea să reamintesc că am fost primul dintre candidații anunțați care a spus că nu susține sub nicio formă prezența militară românească în Ucraina – nici pentru menținerea păcii, nici ca efort de război. Am explicat și motivele, nu le mai repet.

În ceea ce privește această minciună mizerabilă, este o nouă intoxicare masivă a opiniei publice – cum că această coaliție, acest guvern, președintele interimar, nu mai știu cine, dorește să implice România în război. Este o minciună.

În al treilea rând, este una dintre atribuțiile fundamentale ale statului. M-am pronunțat clar și aici, spre deosebire de alții, și trebuie să acceptăm ideea că alocarea din PIB pentru apărare va trebui să crească, undeva spre trei la sută”, a mai afirmat candidatul.

Nu în ultimul rând, acesta susține că România trebuie să-și dezvolte industria de apărare, „nu să rămânem doar cumpărători”.

„Dar nu vreau ca România să continue să fie doar o vitrină de importuri în domeniul apărării. Putem dezvolta o industrie de apărare, putem produce echipamente și tehnologii militare aici, în România. Nu trebuie să rămânem doar cumpărători – putem deveni și producători și furnizori de tehnologie și tehnică militară”, a conchis candidatul.

Recent, au apărut informații în spațiul public privind „chemarea la instruire militară de urgenţă a tinerilor cu cetățenie română între 18 și 35 de ani de pe tot teritoriul României, începând cu 3.04.2025”.

În acest context, Ministerului Apărării Naționale (MApN) a asigurat că nu a luat în calcul, în niciun moment, revenirea la serviciul militar obligatoriu, „ci are în vedere exclusiv soluții de recrutare a rezerviștilor pe bază de voluntariat”.