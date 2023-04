Noi controverse privind sprijinul fermierilor români. Daea, pus la zid de o asociație de profil. PSD pasează responsabilitatea spre MAE

Fermierii i-au cerut demisia ministrului Agriculturii, acuzația lansată fiind că Petre Daea nu a răspuns invitației transmise de Ucraina pentru a discuta soluțiile la criza cerealelor. Demnitarul și PSD încearcă să paseze responsabilitatea dialogului din nou spre MAE.

Reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România susțin că în cadrul unei ședințe de la Bruxelles, cu Oleksii Pinchuk, director general în Ministerul Agriculturii din Ucraina, cu alți înalți funcționari ucraineni, dar și cu reprezentanții fermierilor din această țară, s-a aflat de o solicitare pentru o întâlnire din partea autorităților ucrainene, înaintată autorităților române încă din data de 17 martie, cu intenția de a se găsi soluții similare celor din Polonia, privind tranzitul de cereale ucrainene, dar fără comercializarea lor

Asociația acuză însă că din informațiile comunicate în cadrul ședinței a reieșit că reprezentanții Ministerului Agriculturii din România nu au răspuns încă solicitării.„Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale din România nu au găsit de cuviință să răspundă cu celeritate acestei invitații și să stabilească o întâlnire în interesul fermierilor noștri. (...) Considerăm că am depus toate eforturile pentru a aduce în fața dumneavoastră elementele necesare unor negocieri cu autoritățile europene dar în acest context constatăm cu dezamăgire profundă că am fost lipsiți de respect prin faptul că nu ați răspuns cererii părții ucrainene și că nu s-a acționat cu celeritate în interesul sectorului agricol și agroalimentar din România”, a transmis Forumul Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România.

Reprezentanții i-au cerut ministrului să răspundă urgent autorităților ucrainene. „În cazul în care acest subiect nu este de interes pentru dumneavoastră vă solicităm în numele membrilor noștri demisia. Membrii noștri și fermierii din România au nevoie de un ministru care să le reprezinte interesele și să acționeze rapid, în funcție de evoluțiile și reacțiile la nivel regional, ceea ce nu vedem astăzi în plan local privind gestionarea acestei situații de criză”, au mai transmis transmis reprezentanții asociației.

Ministrul susține că au fost făcute demersuri diplomatice

Întrebat cu privire la invitația lansată de Ucraina, ministrul Agriculturii a susținut pentru „Adevărul” că au fost făcute demersuri pentru a răspunde solicitării. „S-au făcut demersuri diplomatice, firești, zic eu, în bună regulă. Ca urmare a acestor demersuri diplomatice, concretizăm și întâlnirea”, a spus Petre Daea.

Ministrul a mai spus că nu poate explica acuzația adusă, arătând că a făcut toate lucrurile la timp. „Eu am explicat tot timpul munca pe care o fac și o documentez cu acte și cu fapte. Nu am niciun fel de explicație din acest punct de vedere pentru că am făcut tot timpul ce trebuie și fac și acum ce trebuie. (...) Sunt lucruri care se fac la timp și eu le-am făcut la timp pe toate și din acest punct de vedere lucrurile sunt în regulă”, a mai explicat demnitarul, fără a spune concret de ce nu a răspuns invitației.

Daea arată spre „lipsa de informare” a fermierilor

„Îmi pare rău că fermierii, cu care comunic de fiecare dată, nu se informează direct de la mine și caută interpretările lor firești, poate cu scăpările, care vin din lipsa de informare. (...) Nu știu cu cine vorbesc dumnealor, eu vorbesc prin ambasade, prin Ministerul Afacerilor Externe, așa se procedează, așa se lucrează, așa trebuie să lucrăm. Sunt reguli statale pe care trebuie să le respectăm”, a mai spus ministrul cu privire la acuzația adusă de reprezentanții Forumului Agricultorilor și Procesatorilor Profesioniști din România.

Ministrul nu a putut da detalii cu privire la momentul întâlnirii, precizând că așteaptă acum răspunsul Ucrainei, însă întrebat cu ce propuneri va merge la întâlnirea cu oficialii ucraineni, ministrul a răspuns că va susține soluțiile înaintate prin scrisoarea semnată de premierii din România, Bulgaria, Ungaria, Slovacia şi Polonia către Comisia Europeană.

„Aștept răspunsul pentru că noi am comunicat. Cu siguranță vom avea cât de repede se poate (n.r. - un răspuns). (...) Susținem soluțiile pe care le-au promovat prin scrisoare prim-miniștrii care au semnat scrisoarea adresată Comisiei Europene, că în acea scrisoare există și soluțiile. Pentru noi este foarte clar, să asigurăm tranzitul cerealelor prin România și să oprim pentru o perioadă determinată de timp importul de cereale, în așa fel încât să degajăm magaziile unde se află cerealele producătorilor români și să ne pregătim pentru că peste două luni de zile începe recoltatul și trebuie să avem unde să îl depozităm și apoi, evident, să îl și valorificăm. Din acest punct de vedere știm foarte clar ce avem de făcut”.

PSD evită problema

Europarlamentarul liberal Daniel Buda a declarat pentru „Adevărul” că „se știe deja că ministrul Aurescu a avut deja o discuție cu ministrul de Externe din Ucraina și eu sper ca totuși Ministerul Agriculturii să facă ceea ce trebuie în această direcție (...) fiind această disponibilitate pe de o parte a ucrainenilor, pentru că și ei sunt conștienți de faptul că se creează o problemă majoră legat de ceea ce se întâmplă cu cerealele din România”.

Totodată, eurodeputatul a susținut că este nevoie de ajutor pentru îmbunătățirea infrastrurii de transport în vederea transportului de cereale.

Purtătorul de cuvânt al PNL, Ionuț Stroe a precizat la rândul său, că aceste discuții sunt purtate la nivelul specialiștilor în agricultură și că acolo se pot identifica soluțiile. De acolo trebuie să vină dialogul ăsta între cele două țări. Miercuri seară, potrivit MAE, în discuție Kuleba-Aurescu, reprezentantul Kievului a precizat că e gata să faciliteze împreună cu omologul de la București dialogul între cei doi miniștri ai Agriculturii, din Ucraina și România.

Contactat de „Adevărul”, europarlamentarul PSD Victor Negrescu a susținut că nu poate să comenteze, argumentând că nu deține informații pe tema problematicii legate de demersurile întreprinse de Ucraina pentru a dialoga cu Petre Daea. La rândul lor, cei din PSD încearcă să mute responsabilitatea discuțiilor tot spre MAE, nu să rămână în sfera celor de la Agricultură.

PSD anunță „pregătirea” lui Daea, dar tot așteaptă alți pași de la MAE

„PSD salută răspunsul prompt al ministrului Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, la solicitarea de a deschide dialogul diplomatic cu Ucraina în privința unui acord de suspendare temporară a exporturilor de cereale pe piața românească, după modelul aplicat în Polonia. Ministrul Agriculturii din România este pregătit să abordeze acest subiect cu omologul său ucrainean, imediat după parcurgerea protocoalelor diplomatice dintre ministerele de externe dintre cele două țări”, a arată o poziție a PSD.

Totdată pun presiune ca un reprezentant al MAE să ridice problema cerealelor în următoarea ședință COREPER. „În acest context, PSD își exprimă încrederea că Ministerul Afacerilor Externe și Reprezentanța Permanentă a României de pe lângă Uniunea Europeană vor susține, în cadrul reuniunii din 19 aprilie 2023 a „Comitetului Reprezentanților Permanenți ai guvernelor statelor membre de pe lângă Uniunea Europeană” (COREPER), propunerea înaintată de Ministerul Agriculturii din România în privința activării măsurii de salvgardare accelerată, respectiv suspendarea temporară a scutirii de taxe pentru produsele ucrainene în statele membre afectate grav de exportul de cereale din Ucraina, fără însă a se limita culoarele de tranzit către alte țări”.