Ciucă: Majorarea pensiilor, o decizie sustenabilă. Nu am luat-o până nu am avut fiecare bănuț

Premierul Nicolae Ciucă a explicat că decizia privind majorarea pensiilor cu 12,5% este una sustenabilă, luată în baza datelor cu privire la veniturile de la bugetul de stat.

Premierul Nicolae Ciucă a explicat în cadrul unor declarații de presă că deciziile privind procentul de majorare a pensiilor, de 12,5%, inclusiv acordarea unor sume diferite ca măsuri de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici au fost discutate în baza datelor referitoare la veniturile de la bugetul de stat, membrii Coaliției asigurându-se astfel că acestea sunt sustenabile, iar Executivul va avea banii necesari pentru plata acestora .

Șeful Guvernului a mai explicat că, în ceea ce privește procentul lansat în ultima perioadă de liberali, de 15% pentru majorarea pensiilor ar fi dus la neîndeplinirea obiectivului privind acordarea unui ajutor pentru cei cu venituri mici. „Cu totul, dacă ne referim la obiectivul de a-i fi ajutat și pe cei cu venituri foarte mici nu puteam sa o facem în această formulă”, a spus premierul Nicolae Ciucă, fiind întrebat de ce pensiile nu vor fi majorate cu 15%, așa cum a propus PNL.

„Decizia este sustenabilă, sunt bani, nu am luat decizia până nu am avut fiecare bănuț”, a mai explicat Ciucă, susținând că ceea ce a decis Coaliția are la bază o creștere economică și venituri la bugetul de stat care permit aceste creșteri.

Premierul a mai comentat poziția social-democraților care susțin că procentul dedicat majorării pensiilor este unul corect, propus de PSD, că, în opinia sa, este vorba despre o problemă de comunicare.

Cum arată măsurile economice luate de liderii Coaliției

Premierul României a anunțat măsurile Coaliției privind creșterea pensiilor, inclusiv ajutoarele țintite pe care la va da Guvernul pe care îl conduce, printre creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, continuarea acordării unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici.

Potrivit premierului, sprijinul va fi alocat astfel: „1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei”, a arătat Ciucă.

Deciziile vin după mai multe săptămâni de negocieri, care au dus și la întârzierea avansării discuțiilor pe tema bugetului.

Și liderul PSD a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, susținând că „în ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor”.

„Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni și despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor”, a mai transmis șeful PSD.