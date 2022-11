Stănescu: PSD a demonstrat o viziune mai realistă a creșterii pensiilor. Am ieșit din spirala populistă

Secretarul general al PSD a subliniat că hotărârile luate de membrii Coaliției în privința măsurilor economice asupra veniturilor românilor au ajuns într-un final la propunerea unor „soluții raționale și de bun-simț”.

„PSD a demonstrat că are o viziune corectă și mai realistă asupra creșterii pensiilor. Mă bucur că, într-un final, în cadrul coaliției am ajuns la soluții raționale și de bun-simț. Am ieșit din spirala populistă și am luat decizii optime, care să ofere protecție în fața scumpirilor, dar fără a dezechilibra bugetul”, a transmis secretarul general al social-democraților, argumentând că „unul dintre principiile fundamentale ale PSD este să facă tot ce poate pentru a sprijini oamenii care se descurcă tot mai greu cu traiul zilnic”, iar guvernarea este pentru „toți românii”, dar trebuie intervenit „mai mult în cazul celor care au cea mai mare nevoie”.

Paul Stănescu a subliniat totodată că social-democrații au „ținut cont de nevoile pensionarilor în mod diferențiat, așa cum este normal”.

„Ceea ce am aprobat noi în coaliție este un pachet mai amplu de solidaritate. Sunt măsuri de sprijin pentru mai multe categorii de români vulnerabili, în valoare de 26,65 miliarde de lei”, a mai transmis Stănescu, susținând că pachetul „nu vizează doar pensiile, ci și alocațiile copiilor, mărirea salariului minim, inclusiv pentru cei care lucrează în construcții, sprijin pentru persoanele cu handicap, susținere pentru veteranii și văduvele de război”.

Social-democratul a mai argumentat că „este crucial ca în momentele grele să fim solidari cu cei care au muncit și au contribuit, cu cei care muncesc și susțin economia, dar și cu cei care sunt lipsiți de opțiuni pe piața muncii, din cauza problemelor de sănătate. Asta înseamnă dreptate socială”.

„Mă bucur că am ajuns la acest rezultat în cadrul coaliției. Trebuie, ca în aceste zile, să ne putem uita unii la alții și să recunoaștem că nu ne este tuturor la fel de greu. De aceea, principiul nostru de guvernare rămâne unul clar: să acordăm sprijin guvernamental mai mare și cât mai aplicat pentru românii vulnerabili”, a mai transmis Paul Stănescu.

Hotărârile luate în ședința Coaliției

Premierul României a anunțat măsurile Coaliției privind creșterea pensiilor, inclusiv ajutoarele țintite pe care la va da Guvernul pe care îl conduce, printre creșterea punctului de pensie cu 12,5% începând cu data de 1 ianuarie 2023, continuarea acordării unui sprijin țintit pentru pensionarii cu pensii mici.

Potrivit premierului, sprijinul va fi alocat astfel: „1.000 de lei pentru pensiile sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru pensiile între 1.501 și 2.000 lei, respectiv 600 de lei pentru pensiile între 2.001 și 3.000 de lei”, a arătat Ciucă.

Deciziile vin după mai multe săptămâni de negocieri, care au dus și la întârzierea avansării discuțiilor pe tema bugetului.

Și liderul PSD a publicat un mesaj pe pagina sa de Facebook, susținând că „în ultimele săptămâni s-a discutat foarte mult despre procente și cifre, dar mai puțin despre viața oamenilor”.

„Pentru PSD nu a fost niciodată vorba de cifre sau procente, ci despre oameni și despre ceea ce au ei nevoie acum. Despre echitate, despre a-i ajuta pe cei care au cel mai mult nevoie de ajutor”, a mai transmis șeful PSD.