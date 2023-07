Ciolacu intervine în scandalul legat interzicerea FCSB pe arena Ghencea: Să intrăm în logica performanței, nu a ambițiilor personale

Premierul României a explicat de ce a cerut Corpului de Control să facă verificări în ceea ce privește cazul arenei Ghencea, unde există o mare controversă legată de interzicerea disputării primului derby al anului FCSB-Dinamo, din cauza unor neînțelegeri.

„Noi avem niște stadioane pe care le trebuie să le punem la dispoziția sportivilor, în funcție de performanță, nu de criterii personale (...) Nu poți să te exprimi la TV pe o bază a statului, construită din bani publici. Trebuie să avem bun simț cu toții și să intrăm într-o logică a performanței în sport, nu a ambițiilor personale”, a afirmat Marcel Ciolacu, după ce a participat la un eveniment dedicat sportivilor români medaliați la competițiile internaționale.

„Nu am făcut acest lucru pentru FCSB sau pentru un anumit patron. Am făcut acest lucru pentru un principiu simplu: sportivii trebuie să joace pe un stadion. Nu cunosc dedesubturile. De aceea am trimis Corpul de Control, ca să avem răspunsuri la toate întrebările. Când tu n-ai nicio performanță sportivă și te implici din ambiții personale să blochezi accesul unor sportivi în baza sportivă, atunci lucrurile sunt în totală neregulă și nu voi permite așa ceva nimănui, nici lui Talpan și nici nimănui. Cred că am fost suficient de clar”, a mai declarat premierul României.

După cum a arătat „Adevărul” s-a ajuns aici pentru că, după ce MApN și-a dat acordul pentru ca partida de sâmbătă să se joace pe Ghencea, Clubul Sportiv al Armatei s-a cramponat de o clauză de asigurare pentru gazon în valoare de... un milion de euro! Asta deși o eventuală înlocuire a gazonului după derby ar costa maxim 200.000 de euro. Zilele trecute colonelul Florin Talpan a publicat un mesaj pe Facebook despre nu o clauză, ci șapte (!) de care depinde găzduirea derby-ului de arena Steaua.

Mesaj pentru sportul românesc

Premierul României, Marcel Ciolacu, a precizat, cu prilejul participării la ceremonia dedicată sportivilor medaliați la competițiile sportive internaționale, Jocurile Europene și Special Olympics, că pentru Cabinetul său susținerea sportului „e esențială” și va susține investițiile în sport.

„Cred că împreună cu dumneavoastră, împreună cu doamna președintă a Agenției de Sport să reușim să creionăm atât pe termen scurt, dar și pe termen mediu și lung, un program coerent, transpartinic, care să fie mai mult decât o lege, să fie respectul pe care noi politicienii îl arătăm marilor campioni și viitoarelor generații”, a mai afirmat președintele PSD.

„Vreau să felicit toți sportivii români medaliați la Jocurile Europene din Polonia și la Jocurile Mondiale de vară Special Olympics de la Berlin. Rezultatele dumneavoastră, încă o dată, demonstrează valoarea, determinarea și curajul de care dați dovadă. Sunteți o mândrie pentru România și un exemplu de urmat pentru generațiile mai tinere. Munca și rezultatele voastre fac ca investițiile în sportul românesc să fie o obligație pentru statul român (...) Pentru mine și Guvernul României, susținerea pentru sport e esențială. Doar așa putem spera la generații tinere, care cresc sănătos”, a conchis premierul României. De altfel, acesta a precizat că are toată stima pentru cei care se ocupă de sportul românesc și care au dat dovadă de performanță în trecut.