Candidații cu șanse egale să ajungă în turul doi al prezidențialelor. Pericolul semnalat de un sociolog: „90% dintre PSD-işti vor vota Simion”

Sociologul Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, afirmă că există „o competiţie deschisă” la alegerile prezidențiale şi că „România s-ar putea trezi cu un preşedinte-surpriză”.

Acesta a afirmat, într-un interviu acordat News.ro, că George Simion este pe primul loc în preferinţele electoratului român şi că doar o catastrofă l-ar putea face să piardă calificarea în finala prezidenţială.

„În acest moment, lucrurile sunt destul de clare: domnul Simion este sigur calificat în turul II, nu ştiu ce s-ar putea întâmpla, ce catastrofă total neaşteptată ar putea fi ca să invalideze această perspectivă. Domnul Simion are în acest moment un scor care se situează între 35 şi 40%. Va intra în turul II fără probleme. Cel puţin, asta este evaluarea mea. Şi pentru locul II avem trei candidaţi care sunt foarte apropiaţi, cu şanse egale. Însă în competiţia cu domnul Simion, lucrurile arată diferit de la candidat la candidat. Sigur, când vorbim de cei trei candidaţi mă refer la domnul Ponta, domnul Antonescu şi domnul Nicuşor Dan”, a precizat sociologul Remus Ștefureac.

În schimb, pentru al doilea loc în finala prezidențială luptă, cu şanse egale, trei candidaţi: Nicuşor Dan, Crin Antonescu şi Victor Ponta.

„Cei trei sunt foarte apropiaţi în acest moment. Au crescut, au scăzut, au crescut... Când vorbim de creşteri şi scăderi, vorbim de diferenţe de unul-două, maxim trei – dar foarte rar trei – procente de la săptămână la săptămână. Având în vedere şi marja de eroare a sondajelor, de 3%, singurul lucru pe care-l putem remarca cu certitudine în acest moment este că cei trei candidaţi s-au apropiat unul de celălalt, acum sunt despărţiţi de unul-două procente. Practic, dacă luăm în considerare şi marja de de eroare, corect din punct de vedere ştiinţific e să spunem că fiecare are o şansă bună de a accede în turul II”, mai spune acesta.

Directorul INSCOP susține că George Simion „are măcar 50% şanse de deveni preşedintele României”.

„Dintr-un motiv simplu, ca să mă explic, pentru că n-aş vrea să rămână undeva, în aer. De exemplu, dintre cei trei contracandidaţi, nu toţi au aceeaşi capacitate de a genera o coaliţie de votanţi din diverse zone pentru a-l concura pe domnul Simion cu succes”, a explicat acesta.

Ce șanse are Nicușor Dan să ajungă președintele României

În continuare, Remus Ștefureac i-a analizat, pe rând, pe cei trei contracandidați ai lui Simion, cu șanse de a intra alături de el în turul II: „Să-i luăm pe rând: domnul Nicuşor Dan are în continuare o problemă în a atrage votanţi în afara Bucureştiului şi în afara marilor oraşe. Deci, are o problemă importantă în oraşele medii, în mediul rural, în oraşele mici, ceea ce reprezintă mai mult de 60% din masa electorală totală, unde nivelul de susţinere pentru domnia sa este încă foarte scăzut. Plus, în rândul alegătorilor partidelor, cel puţin în zona PSD, sprijinul este minimal, aproape inexistent. 9 din 10 votanţi PSD l-ar vota pe George Simion şi nu pe domnul Nicuşor Dan. Din acest punct de vedere, sigur că într-o finală, când deja în acest moment raportul e de peste 60% în favoarea domnului Simion, diferenţa pare destul de mare şi ridică o problemă”.

Șansele lui Ponta și Antonescu de a câștiga alegerile

În ceea ce-l privește pe Ponta, sociologul susține că acesta atrage foarte mulți votanţii PSD: „Dacă ne uităm la ceilalţi doi contracandidaţi, aceştia au o capacitate ceva mai extinsă de a genera acest tip de coaliţie de votanţi. Mă refer la domnul Ponta, care atrage un bazin destul de mare din votanţii PSD. Dintre votanţii USR, sigur, nu există simpatii nici pentru domnul Ponta, nici pentru domnul Simion, dar răul cel mai mare pentru votanţii USR, votanţii dreptei progresiste, este evident domnul Simion. Şi atunci, într-o astfel de situaţie, pentru a evita o catastrofă, domnul Ponta are o capacitate ceva mai extinsă de a genera acest tip de coaliţie”.

De asemenea, Crin Antonescu ar avea mai multe șanse decât Nicușor Dan, în opinia lui Ștefureac, de a-l învinge pe George Simion.

„În acest moment, aproximativ jumătate din votanţii PSD votează Victor Ponta, cam o treime votează Crin Antonescu, restul se mai şi distribuie, mai merg şi la domnul Simion. În ceea ce-l priveşte pe domnul Crin Antonescu, tocmai am spus că domnia sa are asigurată o parte importantă, de 30%-40% din votanţii PNL, dar un sfert din votanţii PNL votează Nicuşor Dan. Deci, lucrurile sunt foarte amestecate. Bazinele candidaţilor nu sunt deloc perfect suprapuse cu bazinele de partid cu o singură excepţie, cazul domnului Simion, unde peste 80% din votanţii AUR votează cu domnul Simion”, a precizat Remus Ștefureac.

Potrivit directorului INSCOP, George Simion are 35-38%, Crin Antonescu şi Victor Ponta oscilează la 18-19%, Nicuşor Dan a coborât la 15-16%, iar Elena Lasconi are 7-8%.

Scenariul în care votanții PSD vor merge în proporţie de 90% cu George Simion

Votanţii PSD vor merge în proporţie de 90% cu Simion în turul II, dacă nu intră un candidat pe care-l percep ca fiind de la partidul lor sau susținut de el (Ponta sau Antonescu), afirmă sociologul Remus Ştefureac.

„Dacă domnul Simion obţine un scor de aproximativ 35-40% în primul tur, fără a lua în considerare votanţii PSD care se duc în alte zone şi dacă în turul II votanţii PSD nu vor avea candidaţi, aceştia se vor îndrepta spre domnul Simion masiv! Ceea ce într-o competiţie, să spunem, cel puţin cu domnul Nicuşor Dan, evident că domnul Simion ar fi puternic avantajat. Şi domnul Crin Antonescu, chiar dacă este susţinut oficial de PSD, ar avea unele dificultăţi în a convinge tot electoratul PSD să-l voteze pe domnia sa şi nu pe domnul Simion”, a susținut el.

Elena Lasconi se află pe un trend crescător

Întrebat ce șanse are Elena Lasconi ca să prindă turul II, directorul INSCOP a răspuns:

„Singura chestiune, apropo de ce spuneaţi despre surprize, ne-surprize, poate aceasta să fie, să apară un element total neaşteptat. Nu-l văd în acest moment, dar doamna Lasconi se află pe un trend crescător evident în acest moment. (...) Scandalul determinat de excluderea domniei sale sau retragerea sprijinului de către USR a victimizat-o evident. Se află în creştere, însă vom urmări împreună în următoarele două săptămâni dacă acest trend crescător poate fi suficient de consistent”, a mai susținut acesta.

În ceea ce privește electoratul ei, sociologul a spus: „Elena Lasconi «ciupeşte» câte puţin de peste tot: şi din votanţii domnului Nicuşor Dan, pentru că altfel dânsul nu scădea de la aproximativ 19-20% la 15-16%, dar şi pe seama acelor măcar 6% în plus care au votat-o pe Elena Lasconi, comparativ cu voturile USR, la primul tur de astă-toamnă. Deci, votanţi dintr-o altă zonă care au rămas la domnia sa, dar parţial şi din această zonă suveranistă şi parţial din zona votanţilor care nu erau foarte atraşi de competiţia electorală, dar cumva s-au simţit solidari cu doamna Lasconi, cumva considerată o victimă a maşinaţiunilor, a jocurilor de putere din interiorul USR”.