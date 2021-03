Un bărbat care a confundat cancerul cu o afecţiune dentară a murit a doua zi după căsătorie

Starea de sănătate a tânărului, care era manager de restaurant, s-a deteriorat la scurtă vreme după ce a fost diagnosticat cu cumplita boală. Din acest motiv, el a decis să se căsătorească în secţia de terapie intensivă a spitalului în care era internat, iar a doua zi, Jery Collins a murit, informează Mirror, potrivit Stirile Pro Tv.

Soţul său, Andrew Godfrey-Collins, a vorbit despre frământările lor, începute în urmă cu câteva luni, când faţa lui Jerry se umflase şi credeau că o vizită la stomatolog va rezolva problema.

“La început am crezut că ar putea fi ceva de genul oreionului sau o afecţiune dentară cu simptome similare. Din cauza pandemiei, a reuşit să-şi facă o programare la dentist abia la finalul anului. La începutul lunii decembrie, a fost supus unei biopsii şi speram să fie un chist benign. Apoi, am auzit aceste cuvinte: melanom malign. Jerry se aştepta să fie ceva serios, chiar dacă în februarie făcuse nişte analize care nu arătaseră nimic suspect”, a declarat Andrew, soţul său.

Cuplul a decis că trebuie să se căsătorească, aşa că au pus planul în aplicare cât s-a putut de repede.

“Capelanul a venit să ne vadă în spital şi am avut o ceremonie cu adevărat splendidă, iar personalul ICU a fost minunat. Dar nu a fost o ceremonie legală din punct de vedere juridic. Mi-ar fi trebuit câteva ore ca să trec prin toate documentele şi nu am vrut să petrec ultimele ore din viaţa lui departe de el, făcând acte. Părinţii şi sora lui erau cu noi. Deşi ştiau despre noi, atunci a fost prima dată când ne-am afişat public, în faţa lor. Mă gândeam că ar fi nedrept să ne mai prefacem, pentru că era de aşteptat, eram acolo. În schimb ei m-au întâmpinat cu multă dragoste, ceea ce m-a făcut să regret că nu am vorbit mai devreme”, a mai afirmat Andrew

A doua zi, Jerry Collins a murit, înconjurat de soţul său şi de familie.

″În primele trei zile am plâns încontinuu, mă simţeam neputincios. Nu îmi venea să cred, eram şocat. Era un om foarte bun”, a mai spus Andrew.