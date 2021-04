Doi bărbaţi morţi în Texas într-o maşină Tesla fără şofer

Cei doi bărbaţi au fost găşiţi morţi în maşină, unul pe locul pasagerului, iar celălalt pe bancheta din spate, potrivit autorităţilor.

Vehiculul rula cu viteză mare şi s-a izbit, sâmbătă seara (ora locală), de un copac şi a luat foc, potrivit presei.

„Primele elemente ale anchetei, care nu s-a încheiat, arată că nu se afla nimeni la volanul vehicului”, a declarat un reprezentant al poliţiei din comitatul Harris, Mark Herman, pentru WSJ.

Poliţia nu determinase duminică dacă airbag-ul din scaunul şoferului s-a dechis şi dacă sistemul de asistenţă al şoferului era activ în momentul impactului.

Tesla avertizează pe site că sistemele de asistenţă în conducere pe care le propune nu fac vehiculele autonome şi că supervizarea unui şofer este necesară.

Însă în înregistrări video apar frecvent vehicule Tesla cu şoferi adormiţi sau care nu ţin mâna pe volan timp îndelungat.

REFUGEE CAP BACKLASH: @maryaliceparks reports as Pres. Biden faces serious criticism for keeping a Trump-era cap on refugees, but the president says the situation at the southern border is overwhelming agencies, calling it a “crisis” for the first time. https://t.co/2zw9AWSMEY pic.twitter.com/LXQSE9q2i4