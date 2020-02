Alexander Zverev, locul şapte în clasamentul mondial, nu a fost niciun moment în calcule pentru un parcurs lung la Australian Open. Cu doar trei săptămâni înaintea primului turneu de Mare Şlem al anului, singurul jucător din tânăra generaţie care a ajuns până acum pe podiumul clasamentului ATP arătase lamentabil în ATP Cup, fiind învins în toate cele trei meciuri disputate de colegi de generaţie (De Minaur, Tsitsipas şi Shapovalov). Cu 36 de duble greşeli comise, era imposibil ca cineva să îi dea vreo şansă în faţa unui Djokovic, Nadal sau Federer. Iar ATP Cup a fost unicul test susţinut de Zverev înainte de Melbourne.

În consecinţă, presiunea rezultatului la Melbourne a dispărut, mai ales în condiţiile în care, în maximum de formă, Zverev nu obţinuse decât două prezenţe în sferturi în Slam-uri, singurul loc în care se joacă în sistem cel mai bun din cinci seturi, iar ultimele sale două rezultate în Grand Slam-uri fuseseră eliminare în primul tur la Wimbledon 2019 şi optime la US Open, după meciuri consecutive de cinci seturi. Problema serviciului era deja una cronică pentru Zverev: nu mai departe de august 2019, germanul încheiase cu un dezastruos 20 în statistică la rubrica duble greşeli, în faţa unui sârb promiţător, dar nici pe departe consacrat - Miomir Kecmanovici.

Ce s-a schimbat la Australian Open pentru jucătorul care, înainte de startul turneului era provocat de Belinda Bencic să doneze bani pentru incendiile din Australia în baza totalului de duble greşeli, pentru a avea o contribuţie mai mare decât dacă ar fi contabilizat aşii?

Zverev a oferit răspunsul după înfrângerea din semifinale, contra lui Dominic Thiem: „Am avut o abordare diferită. Am mers de la meci la meci. Nu am privit mai departe. Ştiam doar că am un adversar în faţă. Trebuia să joc bine ca să îl înving. Atât. De fiecare dată după ce câştigam, mergeam în vestiar, mă aşezam şi cineva îmi spunea cu cine voi juca mai departe. Am mers pas cu pas, meci cu meci. De obicei, nu făceam asta în Grand Slam-uri“, a spus Zverev la conferinţa de presă.

Australian Open 2020: cum a arătat cel mai bun parcurs în Slam-uri din cariera lui Zverev

La Melbourne, Z verev a cedat un singur set în faţa fostului campion de la Melbourne, Stan Wawrinka. I-a învins însă în minimum de seturi pe Marco Cecchinato (semifinalist la Roland Garros în 2018), Egor Gerasimov, pe veteranul spaniol cu un apetit formidabil pentru victorii în faţa numelor grele din circuit - Fernando Verdasco şi pe rusul Andrey Rublev - căruia i-a întrerupt o serie de 11 victorii consecutive în 2020.

Pentru fanii lui Zverev a fost o adevărată sărbătoare când, în turul doi, acesta a încheiat meciul cu zero duble greşeli. Până la finalul turneului, Zverev nu a comis mai mult de patru duble greşeli în vreo partidă. În semifinale, în faţa lui Thiem însă, acestea au apărut cum nu se putea mai prost: două consecutive la 1-1 în setul secund, într-un game care i-a oferit break-ul lui Thiem, într-un moment în care încrederea ar fi trebuit să fie cu Sascha, după victoria din primul set, apoi o a treia în primul punct jucat pe serviciu în tie-break-ul supravieţuirii din setul patru. Pentru un jucător capabil să ţină frecvenţa primului serviciu la 90% în primul set al semifinalei cu Thiem, dublele greşeli sunt un dezastru. Zverev a riscat enorm cu „doi“-ul şi în setul trei, după o ceartă cu arbitrul de scaun, pornind de la o decizie de la linie pe care nu a mai avut cum să o conteste, din cauza epuizării „Challenge“-urilor. În momentul respectiv, Zverev a riscat enorm şi a reuşit asul pe serviciul doi, însă probabilitatea comiterii unei duble greşeli a fost extrem de ridicată. Dacă ar fi comis „dublă“, atunci Thiem ar fi avut imediat minge de set.

Am avut emoţii în start de meci. Cred că este ceva normal. La finalul zilei, accept că a fost un meci bun. El a jucat tenis de cel mai înalt nivel. A fost cel mai bun jucător pe care l-am înfruntat în această săptămână, meritul este al lui.“ Despre meciul cu Thiem, pierdut în patru seturi, Zverev s-a rezumat să spună: „.“

Pentru Alexander Zverev rămân multe turnee de Mare Şlem de disputat. Şi rămâne de văzut în ce măsură va reuşi să obţină rezultate şi în momentul în care presiunea va fi din nou pe el, iar toată lumea tenisului îl va credita din nou cu şanse la fazele superioare în turneele de Mare Şlem, acolo unde Zverev nu este în zona sa de confort, ca la turneele Masters 1000, unde a strâns deja trei trofee.