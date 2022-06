Wimbledon. Au plecat la drum şapte, au rămas doar şase

Simona Halep a intrat pe teren fără inhibiţii, era totuşi câştigătoare de Wimbledon şi, în plus, o avea în faţă pe Karolina Muchova, clasată doar pe locul 82 WTA. A trecut rapid de jucătoarea din Cehia, cu 6-3, 6-2.

Tot astăzi au jucat şi celelalte sportive din România. Mihaela Buzărnescu nu a fost de multe ori la Wimbledon, a participat, până la ediţia din acest an, de doar 3 ori, cu rezultate destul de slabe. Acum a început bine competiţia şi ar putea spera să reuşească cea mai bună clasare a ei pe iarba londoneză, turul 4. Buzărnescu a învins-o pe germana Nastasja Schunk (154 WTA), după o oră şi 16 minute de joc, scor 6-4, 6-2. Tenismena tricoloră a avut parte şi de un eveniment mai puţin obişnuit, din cauza ei fiind amânat startul. Jucătoarea a venit la încălzire având un echipament care contravine regulilor stricte de la Wimbledon – avea prea mult negru din cauza logoului sponsorului, şi a fost trimisă la cabine să se schimbe. A revenit pe teren după şapte minute. „Bustiera mea avea mult prea mult negru şi se vedea în zona bustului”, a explicat, pentru Eurosport, râzând, sportiva, adăugând: „Am luat bustiera antrenoarei mele, am împrumutat-o de la ea. Asta e, bine că ne-am descurcat”.

Mihaela Buzărnescu ar fi întâlnit-o în turul doi pe Gabriela Ruse, dacă aceasta ar fi trecut mai departe. Ruse a luptat formidabil în faţa locului 12 mondial, Coco Gauff, a câştigat primul set, dar până la urmă a cedat meciul după 2 ore şi 30 de minute de joc, cu 6-2, 3-6, 5-7.

Ana Bogdan a trecut şi ea de primul tur, a învins-o pe Dayana Yastremska (74 WTA), cu 6-2, 6-2, după o oră de joc, urmând să joace mai departe cu câştigătoarea dintre Jasmine Paolini şi Petra Kvitova (meci disputat după închiderea ediţiei). La fel şi Irina Bara, care nu a stat prea mult pe gânduri şi a depăşit-o clar pe Chloe Paquet cu 6-2, 6-4.





Ruse, cea mai afectată





La Wimbledon nu vor fi acordate puncte nici de ATP, nici de WTA, fapt care va afecta clasamentul mondial – dintre românce, cele mai multe locuri urmând să le piardă Gabriela Ruse, care va ajunge cu 16 poziţii mai în spate. Dintre jucătoarele tricolore din top 100, Simona Halep va câştiga un loc, Jaqueline Cristian, şase, pe când Sorana Cîrstea va pierde două locuri, iar Irina Begu, cinci.





Cîrstea şi Begu, mulţumite de joc





Dintre cele şapte românce prezente la Wimbledon, Sorana Cîrstea şi Irina Begu au luat startul încă din prima zi. Ocupanta locul 32 WTA a trecut de Aleksandra Krunici (107 WTA) cu 7-6 (5), 7-6 (1), fiind mulţumită de rezultat chiar dacă a avut nevoie de aproape două ore pentru victorie. „Sunt mulţumită că am reuşit să termin în două seturi, primul meci la un Grand Slam nu e niciodată uşor. Mă bucur de cum am luptat şi de victorie”, a precizat, la Eurosport, Cîrstea, care va da în turul doi de Tatjana Maria (103 WTA). Begu (43 WTA) a trecut cu uşurinţă de Ekaterine Gorgodze (114 WTA), 6-4, 6-1, şi urmează să joace cu Elisabetta Cocciareto (119 WTA), în turul doi. „A fost un meci foarte bun ţinând cont că e primul pe iarbă, am încercat să joc agresiv, să domin jocul de la început. Sper ca în turul următor să am un joc la fel de bun”, a spus, pentru Eurosport, Begu.





Răducanu, victorie pe „Central”





Emma Răducanu (11 WTA) a debutat la Wimbledon cu o victorie sigură şi rapidă în faţa belgiencei Alison van Uytvanck (46 WTA), 6-4, 6-4. „Este un sentiment incredibil să joc aici. Am avut o adversară puternică, care serveşte foarte bine. Sunt extrem de încântată. Am simţit dragostea publicului de când am ajuns aici”, a precizat Emma la finalul meciului. În turul următor, Răducanu o va întâlni pe Caroline Garcia (55 WTA).





Au fost învinşi de coronavirus





Marin Cilici, unul dintre cei 5 campioni de Grand Slam prezenţi la Wimbledon, a fost nevoit să abandoneze după ce a fost depistat cu COVID-19, locul său fiind luat pe tablou de portughezul Nuno Borges (123 ATP). „Îmi pare foarte rău, dar nu mă simt bine şi nu pot concura. Sezonul meu pe iarbă a luat sfârşit”, a declarat croatul (17 ATP), care a fost finalist în Anglia în 2017. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu finalistul din 2021, Matteo Berettini.





Dublu câştigător, acum în turul doi





Andy Murray s-a calificat în turul doi la Wimbledon, turneu pe care l-a câştigat de două ori, în 2013 şi 2016. Britanicul a trecut de James Duckworth (74 ATP), greu, după aproape 3 ore, în patru seturi, 4-6, 6-3, 6-2, 6-4, bifând astfel a 60-a victorie la Wimbledon. În meciul următor, Murray va avea o întâlnire mult mai dificilă, cu americanul John Isner (24 ATP). Au trecut mai departe şi favoriţii Novak Djokovici, Carlos Alcaraz şi Casper Ruud.





România, rezultate Wimbledon, turul I





*Buzărnescu (126 WTA) - Schunk (156 WTA), 6-4, 6-2

*Ruse (55 WTA) - Gauff (12 WTA), 6-2, 3-6, 5-7

*Bogdan (109 WTA) - Yastremska (74 WTA), 6-2, 6-2

*Bara (121 WTA) - Paquet (101 WTA), 6-2, 6-4

*Halep (19 WTA) - Muchova (82 WTA), 6-3, 6-2

*Cîrstea (32 WTA) - Krunic (108 WTA), 7-6, 7-6

*Begu (43 WTA) - Gorgodze (112 WTA), 6-4, 6-1

Eurosport transmite turneul de la Wimbledon.