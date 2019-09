VIDEO Serena, jos pălăria: Interviul dat de Williams după meci a fost fantastic. Ce a spus despre Bianca

Serena Williams era, cândva, aproape invincibilă în circuitul feminin, însă, de când a revenit, după naşterea fiicei sale în septembrie 2017, îi lipseşte acel ceva pentru a mai câştiga trofee.

Americanca de 37 de ani - va împlini în două săptămâni 38 de ani - a ajuns acum la a patra finală pierdută de Grand Slam după revenirea ei în circuit. După dezamăgirile de la Wimbledon 2018 şi US Open 2018, seria eşecurilor s-a repetat şi în acest an, atât la Wimbledon, cât şi la US Open!

Chiar şi aşa însă, cea mai bună jucătoare din istoria tenisului a avut un discurs formidabil după înfrângerea suferită, sâmbătă, în faţa Biancăi Andreescu.

Ce a spus Serena Williams?

*Vă mulţumesc mult pentru sprijin. Înseamnă mult pentru mine! Aţi fost fantastici în cele două săptămâni în care am fost aici, aşa că vă mulţumesc mult.

*La 5-1 în setul doi, pur şi simplu, am luptat, am încercat să rezist pe teren cât mai mult. Iar suporterii m-au încurajat atât de tare, încât am început să joc un pic mai bine şi să lupt cu o doză mai mare de energie. Am fost foarte recunoscătoare pentru asta.

*Bianca a jucat un meci incredibil, felicitări! Sunt atât de mândră şi fericită pentru tine. A fost un meci incredibil, mi-aş fi dorit să pot să joc mai bine. Dacă mi-aş fi dorit ca cineva să câştige acest tuneu, în afară de Venus bineînţeles (râde cu poftă), mi-aş fi dorit că acel cineva să fie Bianca!

*Sunt atât de onorată că sunt, în continuare, aici. Sunt mândră că, în continuare, pot juca la acest nivel, fiindcă nu e uşor să fii în acest sport timp de 20 de ani. Îi mulţumesc lui Dumnezeu pentru că mi-a permis să fiu aici, acum. Iar echipa mi-a fost alături în acele momente fericite şi nefericite şi nefericite şi nefericite şi nefericite (râde cu poftă). Sper să avem şi nişte momente fericite în curând.

VEZI INTERVIUL ACORDAT DE SERENA WILLIAMS

