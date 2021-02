VIDEO Incident şocant la Australian Open: O femeie i-a arătat degetul mijlociu lui Nadal

Rafael Nadal (2 ATP) a fost prea puţin deranjat de adversarul său din turul II de la Australian Open, americanul Michael Mmoh (177 ATP) după cum se vede şi din scorul cu care l-a învins: 6-1, 6-4, 6-2, într-o oră şi 49 de minute.

Dacă pe teren n-a avut mari probleme, în schimb, Nadal a fost hărţuit din tribune! La 5-4 în setul doi, când se pregătea să servească, spaniolul de 34 de ani a fost înjurat, în mod repetat, de o femeie despre care s-a spus că ar fi fost sub înfluenţa băuturilor alcoolice! Cum aceasta nu s-a potolit, în ciuda avertismentelor primite de la arbitrul de scaun, ea a fost scoasă din arenă de forţele de ordine. Nu înainte de a mai recurge la un gest urât, surprins şi de camere, prin care şi-a ridicat degetul mijlociu, în direcţia lui Nadal.

Vizibil surprins, Rafa a aşteptat până când arbitrul i-a dat voie să servească şi, în stilul său caracteristic, a depăşit momentul cu un as.

În turul III, Nadal îl va înfrunta pe Cameron Norrie (69 ATP).

A (drunk?) woman screamed "Hurry up, you OCD fuck"* while Nadal was getting ready to serve, then gave him the finger before being escorted out... His reaction? A laugh — followed by an ace.pic.twitter.com/7sLpauR2SL