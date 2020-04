VIDEO Halep vede un viitor negru: „O să fie foarte greu pentru multă lume...“

Simona Halep intră în categoria oamenilor care au avut de câştigat de pe urma pandemiei. În primul rând, din punct de vedere medical, iar asta pentru că întreruperea sezonului i-a oferit şansa de a se reface complet după accidentarea suferită în Dubai, în luna februarie.

Apoi, din punct de vedere mental, constănţeanca de 28 de ani a primit ce şi-a dorit mereu: o viaţă liniştită, departe de terenurile de tenis, de stresul turneelor şi de nebunia călătoriilor în jurul lumii.

Din păcate, inclusiv Halep e convinsă că, după ridicarea restricţiilor, economia deja prăbuşită va aduce o criză financiară cruntă pentru cei mai mulţi oameni. Într-un interviu acordat pentru emisiunea „100% Garantat“, difuzată de TVR, Halep s-a referit la această recesiune.

Ce a spus Simona Halep?

*E greu să mă pun în pielea unor persoane care se simt foarte afectate. Şi din punctul de vedere al vârstei, şi, pot să spun direct, financiar, pentru că vine o criză economică enormă şi o să fie foarte greu pentru multă lume.

*Cel mai important lucru este să ne păstrăm calmul şi să acceptăm ce ni se întâmplă, pentru că nu ni se întâmplă doar nouă, ci globului. Este o chestie pe care nu o putem controla.

*Părinţii mei sunt la Constanţa. Nu e OK să stăm foarte multe persoane împreună, dar, câteodată, mă mai duc şi eu să-i văd că mă ia dorul. Am avut perioade, la început, în care teama a fost destul de mare, dar am analizat, am citit foarte mult şi mi-am dat seama că, dacă te protejezi, totul o să fie OK.

*E o perioadă dificilă pentru toată lumea, si pentru mine si pentru toţi, indiferent de situaţia în care te afli. Ar trebui să fim pozitivi, să credem cu toată fiinţa noastră că se va termina cu bine toată această criză şi că, în curând, o să avem posibilitatea să ne îmbrăţişăm, să ieşim, să dam mâna unul cu altul şi să ne plimbăm.

*Pentru mine acesta este obiectivul principal. Dacă ne gândim pozitiv la acest lucru putem şi noi să schimbăm un pic energia globului şi, cu siguranţă, o să fie bine pentru toată lumea.

