VIDEO Contra, limbaj de birjar: Selecţionerul l-a înjurat ca la uşa cortului pe Puşcaş, de faţă cu 30.000 de copii

Cosmin Contra a fost cel mai fericit român în minutul 51 al meciului cu Norvegia! Echipa sa nu jucase nimic până în acel moment, însă tocmai obţinuse o lovitură de la 11 metri.

Puşcaş, într-o formă excelentă la naţionala mare - a adus victoria cu Malta şi a deschis scorul cu Feroe - a intrat în careu şi a executat penalty-ul acordat de scoţianul Bobby Madden. Doar că Jarstein a ghicit colţul şi a trimis în corner.

A fost momentul în care Contra a „turbat“ şi, fără a ţine cont de faptul că în spatele său se află mii de copii, l-a înjurat pe Puşcaş ca la uşa cortului: „F** morţii mă-tii să îţi f**, Puşcaş!“.

La 11 minute de la acest moment, imediat după ce Mitriţă a deschis scorul, Puşcaş a fost schimbat cu Florin Andone.





Şi-a cerut scuze după meci





Informat, probabil, de cei din stafful federaţiei că reacţia sa urâtă la adresa lui Puşcaş s-a văzut şi la televizor, Contra şi-a cerut scuze la interviul de după meci:





*Mi-am cerut scuze pentru reacţia pe care am avută. Se întâmplă în acele momente. Nu mi-am dat seama că am avut reacţia aia. Trebuia să bată altcineva şi m-am enervat. Am văzut şi eu acum ce reacţie am avut. Am vorbit după meci cu Puşcaş şi totul s-a rezolvat. Îl aşteptăm să dea gol la meciul următor.







*Pe mine nu m-a deranjat că a ratat penalty, m-a deranjat că nu s-a respectat ce a fost înainte de joc. V-am zis, s-a vorbit cu George şi totul s-a rezolvat. Toată lumea e dezamăgită şi n-am ce să le reproşez. S-a luptat până la capăt.



VEZI PENALTY-UL RATAT DE PUŞCAŞ