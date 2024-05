Picioarele umflate? Cinci alimente și băuturi care ar putea cauza astfel de probleme

Deși cauzele umflării picioarelor și gleznelor sunt diverse, există cu siguranță și câteva alimente care pot provoca astfel de probleme, potrivit Parade, care explică ce diete pot duce la edem.

Umflarea picioarelor și a gleznelor, o afecțiune medicală cunoscută sub numele de edem, „apare atunci când se acumulează lichid în țesuturile, cavitățile sau organele corpului”. explică Dr. Sulagna Misra, medic de medicină integrativă și fondator al Misra Wellness -SUA, precizând că aceasta afectează cel mai frecvent picioarele, dar poate fi prezentă și în alte părți ale corpului.

Există multe cauze diferite ale edemului. Una dintre ele este statul în picioare sau așezat prea mult timp, subliniază Dr. Nancy Bono, doctor în medicină, președinte al catedrei de medicină de familie de la New York Institute of Technology College of Osteopathic Medicine.

Alte cauze ale edemului includ sarcina, anumite medicamente (cum ar fi antihipertensivele, medicamentele antiinflamatorii și hormonii), reacțiile alergice și alte probleme de sănătate (cum ar fi insuficiența cardiacă congestivă, bolile hepatice, bolile renale și arsurile solare), explică Dr. Nancy Bono.

Oricine se poate confrunta cu edeme, dar persoanele însărcinate și vârstnicii sunt cei mai expuși riscului.

Dieta poate juca un rol important când vine vorba de aceste probleme, unele alimente agravând edemele.

Legătura dintre dietă și edem. Cinci alimente care pot provoca umflarea picioarelor

Cei care se confruntă cu astfel de probleme în mod regulat ar trebui să țină cont de rolul important pe care alimentația îl are în acest sens.

Dietele extrem de sărace în proteine, spre exemplu, pot provoca edeme, spune Dr. Misra.

„Atunci când proteinele sunt restricționate - ca în anumite tipuri de malnutriție, boli hepatice sau renale - există o reducere a presiunii osmotice, cunoscută și sub numele de presiune de «concentrație a apei» sau a presiunii plasmatice «oncotice». Acest lucru face ca lichidul să nu fie păstrat acolo unde ar trebui în mod esențial și să fie colectat în alte zone”, explică Dr. Misra, potrivit Parade.

O dietă bogată în alimente procesate, în special în sodiu, poate provoca, de asemenea, edeme, din cauza cantității mari de sare din aceste produse, care crește cantitatea de lichid din organism, în afara celulelor.

Iată ce ar trebui să evite cei care au edeme:

1. Pâinea și pastele făinoase

Pentru unele persoane, alimentele făcute cu făină albă (cum ar fi pâinea și pastele) pot provoca umflături, spune Dr. Bono. Explicația are legătură cu intoleranță la gluten.

Când cineva cu o astfel de intoleranță mănâncă alimente cu gluten, acesta provoacă o inflamație în organism, care poate duce apoi la umflături, explică cei doi medici.

2. Băuturile bogate în zahăr

Alimentele și băuturile bogate în zahăr pot provoca umflături. Motivul: consumul de prea mult zahăr provoacă inflamații în organism.

Este recomandată limitarea acestui ingredient la mai puțin de 10% din totalul caloriilor consumate zilnic (la 2.000 de calorii pe zi, mai puțin de 200 de calorii ar trebui să fie din zahăr, potrivit Ghidului american de nutriție).

3. Sucul de fructe

Deși atunci când este consumat cu moderație, sucul poate fi o băutură sănătoasă, Dr. Bono atrage atenția că unele băuturi de acest tip au zahăr adăugat, care poate provoca inflamații.

4. Mezelurile

Pentru că alimentele bogate în sodiu pot provoca umflături - iar mezelurile intră în această categorie, ele trebuie evitate.

5. Alimentele prăjite

Dr. Misra le recomandă celor care se confruntă în mod regulat cu edeme să elimine din dietă tot ce este prăjit, deoarece provoacă inflamații și, în consecință, umflături.

Dacă aveți dificultăți de mișcare sau de mers pe jos, dacă vă confruntați cu dificultăți de respirație sau dacă observați o scădere a debitului urinar, consultați medicul, recomandă Dr. Bono.