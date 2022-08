Victorie clară pentru Simone Tempestini în Raliul Moldovei

Alături de copilotul său Sergiu Itu, Tempestini a avut o primă zi perfectă pe macadamul din Bacău, acolo unde a câştigat toate cele 7 probe speciale. Duminică, atunci când a fost la limită cu uzul de anvelope, Tempestini a recurs la o strategie de conservare a rezultatului, iar 3 probe au fost câştigate de Raul Badiu. Pilotul clujean a revenit pe power stage şi super speciala, adăugându-şi astfel în palmares prima poziţie la finalul ediţiei a 12-a a Raliului Moldovei Bacău.





Podiumul general de la Bacău a fost completat de Sebastian Barbu şi de Andrei Gîrtofan. Avantajul final dintre Tempestini şi Barbu a fost de 01:41,9, în timp ce faţă de Gîrtofan a avut un avantaj de peste 3 minute.





În urma acestei etape, Sebastian Barbu a preluat din nou fotoliul de lider cu 187.6 puncte, urmat de Gîrtofan jr cu 186.2, în timp ce Tempestini are 164 de puncte. De menţionat e faptul că se iau în calcul cele mai bune 7 rezultate din totalul de 9 runde programate. Cel mai dezavantajat în acest moment este Gîrtofan jr, care are puncte în toate rundele de până acum, în timp ce Barbu are o absenţă, iar Tempestini două raliuri de 0 puncte din cauza abandonurilor. Au mai rămas trei runde: Iaşi (macadam), Cluj (asfalt) şi Braşov (macadam).





Etapa de la Bacău a avut parte şi de o prezenţă internaţională, cu 5 echipaje din Turcia, Bulgaria şi Italia, inclusiv pilotul care s-a impus în ultimele 4 sezoane în ţara de la sud de Dunăre, Miroslav Angelov. Acesta a fost nevoit să abandoneze pe a patra probă, din cauza unui accident, într-un moment în care se afla pe locul 3 la general.