Victor Piţurcă, dezvăluiri de pe vremea când antrena naţionala: Care e cel mai mare regret al carierei sale

Chiar dacă fostul selecţioner nu a mai antrenat nicăieri după despărţirea de echipa lui Mihai Rotaru, el susţine că nu se gândeşte la revenirea pe banca echipei naţionale a României.

Antrenorul a rememorat, la Sport Total FM, perioadele în care se afla la cârma primei reprezentative şi a dezvăluit cel mai mare regret al carierei sale, nacalificarea la un turneu final de Campionat Mondial.

"Când eu făceam 0-0 cu Franţa, la Euro 2008, zicea presa că România joacă urat, că vai ce meci groaznic. Apoi am făcut 1-1 cu Italia, în meciul acela fantastic, când am avut 1-0, iar la 1-1 a ratat Mutu penalty. Acele două meciuri şi-au pus amprenta asupra evoluţiei jucătorilor. S-au superconcentrat, cu Franţa, dar mai ales cu Italia, şi cu Olanda nu ne-a mai ieşit ce ne-am propus, aşa că am părăsit turneul final. Ţin minte cât de urât am fost atacat, o atmosferă de nedescris în ţară, la revenire. De-a lungul perioadelor de la naţională eu m-am confruntat cu astfel de critici.

Marele meu regret este că n-am calificat România la un turneu final de Campionat Mondial. Am pierdut acel baraj (în noiembrie 2013, cu Grecia, 1-3 în deplasare şi 1-1 pe Arena Naţională - n.r.) şi este un regret al carierei. La câteva luni am jucat iar cu Grecia, la Atena, şi am câştigat cu 1-0. I-am îngropat pe greci, de acolo ei s-au dus în cap, iar eu am calificat România la Euro. Am făcut egal cu Ungaria şi am bătut în Finlanda în acea campanie”, a declarat Victor Piţurcă, la Sport Total FM.