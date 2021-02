Vaccinarea lui Halep, o ştire care face înconjurul lumii: Ce a scris presa internaţională

Guvernul României a decis ca sportivii olimpici să fie vaccinaţi, încă din a doua etapă. De aceea, Simona Halep (29 de ani, 3 WTA), aflată în ţară după Australian Open, s-a prezentat la Institutul de la Cantacuzino, miercuri dimineaţă, şi a fost vaccinată cu Pfizer.

Teoretic, după ce va juca la Dubai (7-13 martie), „Simo“ trebuie să dea o fugă în ţară pentru rapel, la data de 17 martie, în condiţiile în care a doua doză de Pfizer se administrează după 21 de zile.

În România, operaţiunea în urma căreia Halep a fost vaccinată a fost folosită pentru promovarea acestei campanii la nivel de ţară. Drept urmare, totul a fost filmat, după cum „Adevărul“ a scris aici.

Iar ştirea vaccinării Simonei Halep a făcut înconjurul lumii, fiind preluată de presa internaţională, după cum se poate vedea mai jos.

*FirstSportz: Simona Halep dă un exemplu corect şi se vaccinează împotriva COVID.

*Ben Rothenberg (reporter care scrie şi pentru New York Times): Lucruri bune. Oamenii importanţi, care sunt persoane publice, trebuie să facă aşa ceva.

*EsstentiallySports: „Vaccinată cu Pfizer“. Simona Halep duce lupta împotriva COVID-19 la următorul nivel.

