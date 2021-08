Turcii au plătit, acum ameninţă: „Nu mai calcă niciun român pe aici, dacă nu confirmă ăştia doi!“

Transferul lui Olimpiu Moruţan (22 de ani) la Galatasaray e rezolvat. Anunţul a fost făcut, astăzi, de impresarul Ioan Becali, cel care se află, la Istanbul, pentru a încheia afacerea.





Astfel, Moruţan a devenit al 14-lea fotbalist român din istoria Galatei. Iar atât aducerea sa, cât şi transferul lui Cicâldău, în luna iulie, s-au datorat faptului că ceilalţi români care au evoluat la această grupare au lăsat o impresie foarte bună.





În dialog cu moderatorul emisiunii „Liga Digi Sport“, Viorel Grigoroiu, Ioan Becali a insistat că, dacă cei doi jucători transferaţi acum din Liga I nu vor confirma, pe viitor, Galatasaray nu va lua vreun fotbalist din România!





Ce a spus Ioan Becali?





*S-a semnat, oficial va fi mai târziu. Jucătorul (n.r. - Olimpiu Moruţan) a semnat. Totul a fost pus la punct. Cât câştigă jucătorul nu vă pot spune, că e confidenţial. Totul e făcut. A semnat pe cinci ani, asta vă pot spune. Are clauză de reziliere de 25 de milioane de euro.





*Urmează să fie înregistrat contractul jucătorului şi să primească ceritificatul de transfer. Totul a fost pus la punct. Voi vorbi cu Terim (n.r. - antrenorul Fatih Terim), vedem dacă punem presiunea numărului 10 pe capul copilului.





*Eu aş vrea să-i pun presiunea pe umeri, ca să vadă ce înseamnă. Dacă vă spun eu cum a fost primit Moruţan, n-o să mă credeţi! Întrebaţi-l şi pe Florin Vulturar (n.r. - celălalt impresar al lui Moruţan) dacă a văzut vreodată o asemenea primire. Eu n-am văzut niciodată aşa ceva, nici la Barcelona. A fost primit ca în filmele hollywoodiene sau în filmele indiene.





*Dacă ia presiunea numărului 10, Moruţan va trebui să zburde! Mi-a zis preşedintele că, dacă nu confirmă ăştia doi (n.r. - Cicâldău şi Moruţan), nu mai calcă vreun picior de român pe aici! Totuşi, preşedintele mi-a spus că fac parte din famila lui. Îi cunosc soţia, îi cunosc soacra.





*Moruţan e un copil. Dacă ia numărul 10, e vai de capul lui, trebuie să simtă presiunea pe el, să vadă ce diferenţă e între cum se antrena în ţară.





Ce a declarat Olimpiu Moruţan?





*Normal că o să am emoţii, e ceva normal, dar cred că o să am nişte emoţii pozitive şi o să mă motivez foarte tare ca să fac ce am de făcut pe teren. Visam de mic să joc la o echipă foarte mare, am muncit pentru asta şi sper că totul o să fie bine aici. Sunt foarte fericit că am semant cu cel mai mare club din Turcia, sper să demonstrez aici calităţile pe care le am şi să fac fanii fericiţi.





Ce jucători români a avut Galatasaray până acum?





*Florin Bratu





*Iulian Filipescu





*Gheorghe Hagi





*Gheorghe Popescu





*Adrian Ilie





*Iasmin Latovlevici





*Ionuţ Luţu





*Radu Niculescu





*Ovidiu Petre





*Iosif Rotariu





*Bogdan Stancu





*Gabriel Tamaş





*Alexandru Cicâldău