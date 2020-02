Tabloul de la Dubai, bulversat. A câştigat al 10-lea său trofeu, duminică, dar nu va juca la turneul la care Halep e favorită

Kiki Bertens a cedat un singur set în drumul spre trofeul de la St. Petersburg (în semifinală, în faţa favoritei gazdelor, Ekaterina Alexandrova). Ea ar fi trebuit să călătorească de urgenţă la Dubai, schimbând continentul, pentru a o înfrunta în primul tur pe belgianca Kim Clijsters, aflată la primul său meci după US Open 2012.

Olandeza a decis însă să invoce un "excused withdrawal". În condiţiile în care retragerile de pe tablourile de concurs sunt extrem de strict reglementate în tenisul mondial, jucătoarele fiind amendate în situaţiile în care ar refuza să joace un turneu în lipsa unor justificări medicale bine întemeiate, WTA-ul a prevăzut în 2020 o nouă situaţie în care sportivele se pot retrage de la un turneu ce urmează a se disputa, fără a fi sancţionate. Este vorba despre jucătoarele care sunt implicate în fazele finale ale unor turnee de Mare Şlem sau turnee WTA în săptămâna anterioară. De maxim două ori într-un sezon, jucătoarele care joacă finale pot renunţa la prezenţa în calificările turneului următor sau la prezenţa pe tabloul principal.

Kiki Bertens ar fi trebuit să străbată aproape şase mii de kilometri în 24 de ore şi să facă tranziţia de la jocul în sală, pe o suprafaţă Rebound Ace, la condiţiile de joc în aer liber de la Dubai, pe Decoturf. Având, conform tragerii la sorţi, unul dintre cele mai provocatoare dueluri din primul tur, Bertens, ajunsă la şase victorii consecutive în meciurile oficiale (Fed Cup plus turneul de la St. Petersburg), a preferat să se retragă de la Dubai.

Bertens a mărturisit, după finală, că a avut parte de o săptămână dură. "Sâmbătă seară (n.r. - în urmă cu o săptămână) am pierdut dramatic, 7-6 în decisiv, decisivul de la dublu (n.r. - în barajul pentru turneul final Fed Cup cu Belarus), a fost o zi dură. Duminică eram în avion spre St. Petersburg, dar cred că am plâns toată noaptea, pentru că mă simţeam atât de rău pentru că am pierdut. Venind aici, am pus toată energia care îmi mai rămăsese în meciuri, echipa m-a împins de la spate toată săptămâna - lucru pentru care sunt cu adevărat recunoscătoare", a spus Kiki. Bertens câştigase ambele meciuri de simplu pentru Olanda, însă Belarus a câştigat meciul decisiv de dublu. Totuşi, în Rusia, Bertens a mers ceas, însă asta nu a împiedicat-o să renunţe la turneul la care Simona Halep este principală favorită.

Pentru că Bertens era cap de serie şase la Dubai, organizatorii au fost nevoiţi să opereze modificări pe tablou. Astfel, Garbine Muguruza, finalista de la Australian Open, a devenit a noua favorită a competiţiei, preluând poziţia lui Bertens pe tablou. Spaniola care o învingea în optimi la Australian Open pe Bertens, apoi pe Halep - în semifinale, înainte de a se înclina în finală în faţa americancei Sofia Kenin, scapă astfel de duelul din primul tur cu Elina Svitolina, cap de serie trei, urmând să o înfrunte pe Kim Clijsters, luni. Svitolina este marea câştigătoare a acestei situaţii, având în vedere faptul că, în noua formulă de tablou, va debuta contra unei sportive venite din calificări (poate fi vorba inclusiv despre un lucky-loser).