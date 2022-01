Surpriză uriaşă în Australia: Svitolina, bătută după un meci sufocant cu ocupanta locului 130 mondial!

Elina Svitolina (27 de ani, 15 WTA) e o prezenţă constantă în elita circuitului feminin, ajungând până pe locul 3 mondial. Din păcate pentru sportiva din Ucraina, deocamdată, din CV-ul ei lipseşte un trofeu major. În turneele de Grand Slam, ea are două semifinale la Wimbledon şi la US Open, plus cinci prezenţe în sferturi, la Australian Open (2018, 2019) şi la French Open (2015, 2017, 2020).

Şi, la cum a început 2022, Svitolina mai are de lucru înainte de Australian Open (17-30 ianuarie). Pentru că, astăzi, în primul meci disputat, în noul sezon, Elina a fost învinsă, la Adelaide, de Anastasia Gasanova (Rusia, 22 de ani, 130 WTA). A fost 5-7, 6-4, 6-3 pentru jucătoarea din Rusia după două ore şi 34 de minute.

Osaka, primul meci după 4 luni

Într-o altă întrecere WTA dinainte de primul Grand Slam al anului, la Melbourne, Naomi Osaka (Japonia, 24 de ani, 13 WTA) şi-a făcut revenirea pe teren după o pauză de 4 luni cauzată de probleme cu depresia.

Şi Osaka a avut meci dificil! Pentru că a fost dusă în trei seturi de Alize Cornet (61 WTA). După două ore şi trei minute însă, japoneza s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3.

În turul II, Osaka se va duela cu Zanevska (82 WTA).