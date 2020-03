Strigătul unui iranian: „România e a doua mea casă! Nu e corect ce ni se întâmplă“

Handbalul masculin din România se poate mândri cu cea mai mare performanţă obţinută la nivel de cluburi din ultimii 26 de ani!

Dinamo face un sezon magnific în Liga Campionilor, iar bilanţul „dulăilor“ vorbeşte de la sine: 12 meciuri, 9 victorii, 3 remize! Trupa pregătită de Constantin Ştefan, neînvinsă, a ajuns printre primele 16 din Europa. Şi, drept răsplată, e ameninţată cu destrămarea! Iar asta pentru că, dacă rămâne în vigoare ultima decizie a federaţiei, care a anunţat că numărul jucătorilor extracomunitari va fi redus la trei din sezonul viitor, Dinamo, cu opt astfel de handbalişti în lot, se va prăbuşi.

„Adevărul“ a vorbit, ieri, cu iranianul Alireza Mousavi, cel mai vechi extracomunitar din lotul roş-albilor, ajuns la Dinamo din 2015.

„Adevărul“: Aţi bătut Sporting şi la ei, dar şi la voi. Cum a fost meciul decisiv?

Alireza Mousavi: În sală, a fost o atmosferă incomparabilă cu tot ce am trăit până acum în carieră! Am avut 2.500 de suporteri fabuloşi în spate şi datorită lor am avut mai puţin stres. În plus, analizaserăm foarte bine adversarul! Ştiam totul despre Sporting şi nu ne-au surprins cu nimic. N-a fost o întâmplare faptul că nu ne-au condus deloc în retur!

Federaţia a luat decizia reducerii numărului de jucători extracomunitari exact înaintea returului cu Sporting. Cât v-a afectat această situaţie?

Îţi dai seama că eram cu toţii supăraţi. Dar am strâns rândurile şi am spus că trebuie să lăsam supărarea deoparte şi să ne concentrăm asupra returului, fiindcă e un meci important pentru România. Dar federaţia n-a procedat corect! Şi dacă îşi doreau atât de mult să ia această decizie, ar fi putut să o publice după returul cu Sporting...

Federaţia susţine că prin reducerea numărului de extracomunitari vrea să ajute handbalul românesc...

Şi fac asta distrugând Dinamo, care are rezultate istorice în Europa? Uite ce le propun celor de la federaţie: să facă o echipă de handbal în care lotul să fie format exclusiv din jucători tineri, de la loturile naţionale. Şi să o înscrie în campionat, cu susţinerea financiară a federaţiei. Astfel, aceşti jucători vor evolua, constant, în meciuri tari, cu handbalişti cu experienţă. Şi vor creşte, şi vor ajuta naţionala României.

Te îngrijorează că Dinamo trebuie să renunţe la cinci dintre cei opt extracomunitari?

Normal. Sunt la Dinamo din 2015, am venit să muncesc aici, România e a doua mea casă. Nu e frumos cum suntem trataţi de federaţie doar pentru că suntem extracomunitari...

Să vorbim şi despre adversarul vostru din optimi: Paris Saint-Germain!

Păi, ştie toată lumea că e cea mai bogată echipă de handbal masculin din lume, cu un buget de 17 milioane de euro anual şi cu cei mai buni jucători...

Aveţi vreo şansă în meciurile cu ei?

Dacă avem vreo şansă?! Nici să nu te îndoieşti de asta! Păi, noi mergem să-i batem! Nu ne e frică de ei. Nu vrem să ne oprim aici.

Liga Campionilor, optimi

Dinamo – PSG

Wisla Plock – Veszprem HC

Vardar – Pick Szeged

RK Celje – PGE Vive Kielce

Porto – Aalborg

Flensburg – Montpellier HB

*Dinamo va juca turul cu PSG, acasă (22 martie, Sala Dinamo, ora 18.00), iar returul în deplasare (25-29 martie). Datele exacte vor fi stabilite, ulterior.

*Dacă trece de PSG, Dinamo va întâlni, în sferturi, învingătoarea duelului RK Celje – PGE Vive Kielce.

*În sferturi s-au calificat deja câştigătoarele grupelor A şi B, adică Barcelona, respectiv Kiel.