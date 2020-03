StauAcasă. Diamantele Americii: baschet, baseball şi fotbal american în filme pentru zilele din timpul COVID-19

„Adevărul“ continuă să vă propună o listă extinsă cu titluri de filme cu tematică sportivă, ordonate în funcţie de sportul adus în prim-plan, care vă pot îndulci zilele de stat în casă, în contextul luptei cu epidemia de COVID-19. După ce am privit spre trei sporturi individuale de tradiţie (atletism, nataţie şi canotaj ), al doilea episod al seriei este dedicat sporturilor de echipă care fac legea în Statele Unite ale Americii, pion principal pe piaţa cinematografiei.



Filme despre BASCHET

„Albii nu pot sări“ (White Men Can't Jump - 1992) este un clasic, cu încasări de peste 90 de milioane de dolari în anul lansării. Comedia se contopeşte cu drama, în viziunea lui Ron Shelton, nominalizat la Oscar la cel mai bun scenariu original cu un alt film de sport: „Bull Durham“ (1988). Despre stereotipuri, bullying şi intimidare pe teren, cu Wesley Snipes şi Woody Harrelson.





„Antrenorul Carter“ (Coach Carter - 2005). Samuel L. Jackson aduce pe ecran o poveste reală, a antrenorului de baschet Ken Carter, devenit celebru în 1999 pentru o decizie fără precedent: a suspendat activitatea echipei de baschet a liceului din Richmond, neînvinsă în campionat, din cauza notelor mici obţinute de sportivii săi la cursuri. Actorul american dezvăluia într-un interviu că puternicul mesaj social l-a determinat să accepte rolul (în Statele Unite sunt echipe din campionatul de baschet al liceelor care nu au avut nici măcar un sportiv acceptat la Colegiu).



More than a game (2008) este un documentar veritabil care îl urmăreşte pe LeBron James, în prezent la Los Angeles Lakers, alături de patru talentaţi coechipieri în drumul spre glorie, punând lupa asupra începutului carierei acestuia şi perioada de baschetbalist de liceu.



„Să înceapă jocul!“ (He got game - 1998), cu Denzel Washington şi Milla Jovovici, spune povestea unui promiţător baschetbalist, al cărui tată, condamnat pentru crimă, este eliberat o săptămână pentru a-şi convinge fiul să aleagă colegiul dorit de Guvernator. ESPN a semnalat că reguli de bază ale recrutării sunt încălcate în film, însă fanii pot vedea una dintre cele mai bune apariţii pe marele ecran ale unui sportiv - Ray Allen, care mai apoi a adunat 10 prezenţe în NBA All-Star, a câştigat două titluri de campion în NBA şi aurul olimpic pentru SUA (2000), dar nu s-a descotorosit niciodată de porecla „Jesus“, de la personajul său din acest film, Jesus Shuttlesworth.



„Bascheţii fermecaţi“ (Like Mike - 2002). Această comedie o ia pe acelaşi culoar ca foarte îndrăgitul „Space Jam“ (Meciul Secolului, 1996), cu Michael Jordan alături de Bugs Bunny, într-un meci de baschet contra extratereştrilor. Aici, Calvin Cambridge, un puşti orfan, capătă super-puteri pe terenul de baschet în monentul în care găseşte o pereche veche de ghete cu iniţialele lui Michael Jordan, ajungând să joace în NBA. Mai mult de o duzină de staruri NBA îşi fac apariţia în film.



„Jurnalul unui baschetbalist“ (The basketball Diaries - 1995), cu Leonardo DiCaprio, este un film inspirat de romanul biografic cu acelaşi nume al lui Jim Carroll, romancier şi muzician, care îşi povesteşte adolescenţa tulbure, când, ca baschetbalist promiţător, a căzut în patima drogurilor.



Rebound: The Legend of Earl “The Goat” (1996). Povestea lui Earl Manigault, o legendă a streetball-ului din Harlem - varianta din stardă a baschetului, reglementată în prezent de FIBA drept 3x3, ajunge pe ecrane într-un film cu Don Cheadle (distribuit şi în „Diavolul în rochie albastră“ sau seria „Ocean’s“) şi Forrest Whitaker. De numele lui Earl Manigault se leagă mitul dublului dunk.



„Dragoste şi baschet“ (Love and basketball - 2000). Omar Epps, cunoscut pentru rolul doctorului Foreman din echipa lui Gregory House (serial), este protagonistul acestei poveşti care pune accent pe lecţiile desprinse din baschet. Buzzfeed.com consideră că producţia semnată de Gina Prince-Bythewood este un punct de referinţă în ecranizarea poveştilor de dragoste ale eroilor de culoare.

Filme despre BASEBALL

„Arta de a învinge“ (Moneyball - 2012), cu patru nominalizări la Oscar (cel mai bun film, rol principal, rol secundar şi cel mai bun scenariu adaptat), spune povestea omului care a revoluţionat baseball-ul american ca mod de recrutare a sportivilor, înlocuind scouterii cu analize bazate pe sistemul sabermetric, pentru a identifica sportivi ieftini ce răspundeau matematic nevoilor jocului. Fost jucător de baseball, Billy Beane, interpretat de Brad Pitt, şi-a pus metoda în aplicare ulterior şi în fotbal (în 2015, la AZ Alkmaar), având şi o strânsă relaţie cu Arsene Wenger sau Alex Ferguson.

Bull Durham (1988). Când MSL, echivalentul NBA-ului în baseball, adică cel mai puternic campionat de baseball din lume, îl numeşte de departe cel mai bun film despre baseball din istorie, ai face bine să o crezi. Reţeta e clară: baseball, plus o poveste complicată de dragoste, în care iubita unei tinere speranţe ajunge să se îndrăgostească de antrenorul-mentor al acestuia - nimeni altul decât Kevin Costner, un pasionat de baseball, care a jucat în copilărie cât l-au ţinut picioarele, care a devenit un obişnuit al meciurilor echipei CSUF Titans din Omaha - Nebraska şi care şi-a dus pasiunea la un alt nivel implicându-se financiar în susţinerea unei echipe independente de baseball din eşalonul secund. Tehnică, tactică, discursuri motivaţionale. Toate într-un scenariu original al lui Ron Shelton, fost jucător de baseball în eşalonul secund american, datorită căruia filmul domină toate topurile făcute vreodată în materie de filme de sport. Deşi a avut un buget de 9 milioane de dolari, filmul a scos peste 50 de milioane de dolari doar în America de Nord.

„Liga feminină de baseball“ (A league of their own - 1992) a intrat în patrimoniul filmului american. Cu Tom Hanks în rolul unui antrenor exigent, dar şi cu Madonna în distribuţie, filmul a fost devansat la vânzări în anul lansării doar de blockbuster-ul din seria Batman, zugrăvind povesteaMLS, aflată la un pas de a fi închisă de Al doilea Război Mondial.

„Terenul de baseball“ (Field of dreams - 1989) este o nouă capodoperă în materie cu autograful lui Kevin Kostner. Călăuzit de vocea care i-a şoptit în vis - construieşte-l (n.r. - terenul de baseball) şi vom veni!, personajul principal, Ray Kinsella este exemplul ideal pentru ideea că sportul e mai mult decât o chestiune de viaţă şi de moarte, cum spunea legenda lui Liverpool, Bill Shankly. Regăsim aici forţa pură a sportului, forţa de a crea legături dincolo de orice raţiune, între tată şi fiu, între om şi mit, neprihănită şi sinceră, nealterată de adevărul unei lumi cinice care a uitat să viseze şi să creadă.

„O poveste cu cântec“ (Take Me Out to the Ball Game - 1949). Frank Sinatra dă savoare unui atipic musical despre sport. Titlul face referire la imnul oficial adoptat de baseball-ul din America de Nord, iar subiectul e cât se poate de incitant: preluarea echipei de baseball de către o femeie stârneşte rumoare, însă în scurt timp, cei doi lideri ai echipei, interpretaţi de Sinatra şi Gene Kelly, se îndrăgostesc amândoi de frumoasa K.C. Higgins (Esther Williams).

Filme despre FOTBAL AMERICAN

„Titanii“ (Remember the Titans - 2000). După aproape 20 de ani de carieră şi alte două filme de sport în CV („Să înceapă jocul!“ / baschet şi „Uraganul“ / box), Denzel Washington îşi pune talentul în scopul celui mai bine vândut sport din Statele Unite, în rolul antrenorul de Herman Boone, cel care încearcă să adune în echipa de fotbal, laolaltă, copiii, fără diferenţă de rasă, într-o producţie bio.

„Prieteni fără limită“ (Brian's Song - 1971). Dramă biografică recompensată cu pattru premii Emmy, filmul spunea povestea reală despre prietenia dintre doi jucători de la echipa Chicago Bears, cu temperamente diferite, unul dintre ei, Brian Piccolo, diagnosticat cu cancer terminal, găsindu-şi un improbabil sprijin în ultimii cinci ani de carieră şi de viaţă, într-un coechipier de culoare, Gale Sayers.

„Povestea unui campion“ (The blind side - 2000). Emoţionanta dramă urmăreşte ascensiunea lui Michael Oher, câştigător cu Baltimore Ravens la Superbowl 2013. Lovit de viaţă încă de la cele mai fragede vârste, rămas pe drumuri din cauza unei mame dependente de droguri, Michael răzbeşte. Filmul i-a adus unicul premiu Oscar al carierei actriţei Sandra Bullock, pentru un rolul mamei adoptive a sportivului, rol refuzat anterior de Julia Roberts.

„Rezervele“ (The replacements - 2000), cu Keanu Reeves, Gene Hackman şi Jack Warden, cel pe care îl regăsim şi în distribuţia de la „Prieteni fără limită“ (Brian's Song), dar aflat acum la ultimul său film. Licenţele artistice asumate în film trebuiesc luate ca atare, acesta fiind un film lejer, care prezintă efectul de bumerang al deciziei vedetelor unei echipe de fotbal american de a intra în grevă: Shane Falco, interpretat de Reeves, un quarterback care îşi ratase şansa carierei, devine liderul echipei rezervelor, ajutându-i pe cei de la Washington Sentinels să îşi îndeplinească obiectivul.

„Noi suntem Marshall“ (We are Marshall - 2000). Matthew McConaughey devine aici, într-o dramă istorică, antrenorul care reconstruieşte echipa de fotbal Thundering Herd, de la Marshall University, după cumplitul accident de avion din 1970, soldat cu 75 de victime, printre care s-au numărat şi 37 de sportivi ai alb-verzilor.

„Trauma“ (Concussion - 2015). Will Smith a acceptat o nouă provocare imensă, după ce intrase în pielea lui Muhammad Ali: pune punctul pe rănile fotbalului american, interpretând rolul doctorului Bennet Omalu, cel care a demascat felul iresponsabil în care sunt tratate comoţiile cerebrale în sportul atât de iubit de americani.

„Jerry Maguire“ (2015). Tom Cruise face echipă cu Renee Zellweger pentru a spune povestea unui agent de jucători disponibilizat de o mare firmă de profil, după ce încercase să schimbe filosofia de lucru spre beneficiul sportivilor. Jerry Maguire, personaj inspirat de agentul NHL Leigh Steinberg, porneşte apoi la drum cu propria afacere. Regizorul Cameron Crowe a scris rolul lui Jerry Maguire pentru Tom Hanks, însă i-a luat mult timp să termine scenariul, astfel încât Hanks a fost considerat prea bătrân. Zellweger nu a fost nici ea prima opţiune, ci Winona Ryder, însă acest film, ajuns la final de an în Top 10 încasări, a propulsat-o enorm în carieră.