Simona Halep, criticată de Navratilova. Ce spune despre româncă multipla câştigătoare de turnee de Grand Slam

Chestionată în legătură cu eşecul suferit de Simona Halep în turul secund al ultimului Grand Slam al anului, Navratilova a declarat că deja nu i se mai pare un şoc faptul ca românca nu poate menţine acelaşi ritm după succese majore.



"Nu stiu daca eliminarea Simonei e cea mai mare surpriza de la US Open. Am văzut deja multe episoade de acest gen din partea ei, chiar şi anul trecut la Wimbledon, după ce câştigase la Roland Garros. Cred că are o problemă în a îşi gestiona victoriile şi în a îşi păstra calmul dupa ce obţine un succes major. Este o jucătoare admirabilă, o luptătoare a generaţiei ei, dar problema aceasta persistă din pacate", a spus Navratilova pentru Tennis Channel, citat de ziare.com.

Săptămâna trecută, Simona Halep, locul 4 WTA, a fost învinsă, în turul al doilea al US Open, 2-6, 6-3, 7-6 (4), de americanca Taylor Townsend, locul 116 WTA, venită din calificări,



