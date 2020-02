Rusia - România, 2-1 în Fed Cup. Ana Bogdan a fost aproape de o mare victorie în faţa Alexandrovei. Schimbare pentru meciul 4

Ana Bogdan, în duelul România - Rusia din Fed Cup. Foto: Cristina Huţu / FRT via Facebook

Ana Bogdan a luptat aprig timp de două ore şi 25 de minute cu Alexandrova, o jucătoare căreia nu reuşise să îi câştige set în primele două meciuri directe (la Toronto în 2017 şi la Limoges în 2019). Sportiva din Sinaia a arătat o atitudine impresionantă, clacând abia în ultimul game, când a servit sub presiune, la 5-6 în decisiv.

Primele zece game-uri disputate, sâmbătă, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, în meciul rachetelor numărul unu, au stat sub semnul echilibrului, cele două jucătoare avansând cap la cap. Rusoaica nu a avut precizie în execuţii, ratând ţinta atacurilor de mult mai multe ori decât o făcuse vineri, astfel încât Ana şi-a procurat unica minge de break în această secvenţă, fără a putea rupe însă serviciul advers.

Totuşi, după 44 de minute, deşi acumulase deja 18 greşeli neforţate, Alexandrova a făcut diferenţa în primul set, la 5-5. Campioana de la Shenzhen a prins un winner sănătos pe tuşa laterală, prin care şi-a procurat a doua minge de break a game-ului, apoi a convertit destabilizând defensiva Anei Bogdan. Rusoaica a închis apoi prompt primul set, pe lansare, după 47 de minute.

Liderul echipei României a răspuns imediat, începând excelent setul secund, cu un break la zero care a propulsat-o la 2-0. Cu oscilaţii evidente în nivelul de joc joc, Alexandrova a reuşit totuşi să revină, punând suficientă presiune cu retururi lungi: Ana Bogdan a cedat re-break, nereuşind să reziste cu dreapta. Păstrându-şi concentrarea, Ana a speculat însă perfect la scorul de 3-3, nemaicedând decât un punct până la încheierea setului, rusoaica ratând consecutiv şi ajungând în statistică la 19 greşeli neforţate în setul doi.

Atitudinea Anei Bogdan a fost impecabilă şi în setul trei. Românca şi-a procurat minge de break încă din primul game al decisivului, alte două asemenea oportunităţi în game-ul cu numărul şapte, însă Alexandrova a făcut suficient pentru a scăpa la limită de turele pe lansare. Rusoaica a apăsat acceleraţia la 4-4, câştigându-şi la zero lansarea, însă Ana Bogdan a deschis impresionant game-ul propriu, salvând cu un passing inventat într-o situaţie extrem de complicată la un atac în forţă la fileu al Ekaterinei. Românca a rezistat chiar şi pe serviciul secund, însă reverul a trădat-o, aducând-o pe rusoaică la două puncte de victorie. Românca a fost răsplătită pentru curajul de trimite mai departe mingi lungi, împingând decisivul în prelungiri, după un o semnalizare de out ce abia s-a făcut auzită în Polivalenta din Cluj, înfuriind-o pe rusoaică. Ana a dat o nouă bătălie importantă pe serviciul Alexandrovei, la 5-5, disputând două egalităţi. Servind din nou sub presiune, Ana Bogdan a rămas fără aer şi soluţii după un prim schimb intens, greşind mai departe şi cedând victoria.