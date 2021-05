România, „şchioapă“ la Tokyo: De ce vom avea o naţională din care vor lipsi nume mari în Japonia

Doar că devine tot mai clar că Mirel Rădoi, care va merge cu naţionala U23, la Tokyo, va fi nevoit să deplaseze în Japonia un lot din care vor lipsi nume importante. Deja presa scoţiană a scris că Rangers nu-l va lăsa pe Ianis Hagi, la Tokyo. „Turneul olimpic din Japonia se va întinde până în august, când Rangers va începe preliminariile în Liga Campionilor. Ianis Hagi nu va avea, cu siguranţă, permisiunea de a merge la turneu, deoarece FIFA spune că echipele nu sunt obligate să elibereze jucătorii, nefiind o competiţie pentru seniori“, a scris glasgowlive.uk.





Apărut, ieri, la o conferinţă de presă, Mirel Rădoi a confirmat că are probleme mari în a alcătui lotul pentru Tokyo. „Ne lovim deja de câteva refuzuri. Sunt deja patru nume pe care cluburile au refuzat să-i lase. E vorba despre jucători care sunt legitimaţi la formaţii din străinătate. Pentru ceilalţi aflaţi pe lista noastră, va exista o negociere cu reprezentanţii cluburilor. Din păcate, cred că nu vom putea să fim cu jucătorii pe care noi ni-i dorim, pentru că e într-o perioadă cu jocuri din preliminariile pentru cupele europene. Avem pe listă numeroase nume, dar rămâne de văzut dacă cluburile ne lasă jucătorii“, a spus Rădoi.





Acesta va însoţi România la Tokyo, deoarece calificarea la Jocurile Olimpice s-a obţinut prin accederea naţionalei U21 în semifinalele Europeanului din 2019. La acea competiţie, Rădoi a fost selecţionerul naţionalei de tineret.





„Plec, când federaţia va dori“





Mirel Rădoi (40 de ani) a vorbit şi despre postul său de selecţioner la prima reprezentativă, în condiţiile în care, după înfrângerea cu Armenia (2-3), în preliminariile Mondialului din 2022, lăsase de înţeles că ia în calcul varianta demisiei.





„S-a plecat de la acea declaraţie de la flash-interviu, când am fost întrebat dacă am în cap intenţia de a demisiona. Şi am spus că, în mintea mea, există şi această situaţie. Am avut câteva discuţii sincere cu federaţia, în care am explicat ce s-a întâmplat, cum vedem noi soluţiile pentru viitor şi le-am spus că, atunci când nu vor mai avea încredere în stafful nostru, în ideile noastre, în acest proiect, nu vom sta să ne legăm de nicio clauză. Eu, dacă n-aveam încredere, nu mă aflam astăzi aici. În momentul în care cei de de la federaţie ajung să nu mai aibă încredere în mine sau în ideile mele, eu şi stafful meu nu vom rămâne. Ca la Steaua. Ştiţi că şi acolo, în momentul în care mi-am dat seama că nu putem aduce ceva în plus, am renunţat“, a explicat Rădoi.





Grupele turneului de fotbal la Jocurile Olimpice

*Grupa A: Japonia, Africa de Sud, Mexic, Franţa

*Grupa B: Noua Zeelanda, Honduras, Coreea de Sud, ROMÂNIA

*Grupa C: Egipt, Spania, Argentina, Australia

*Grupa D: Brazilia, Germania, Coasta de Fildeş, Arabia Saudită

Primele două clasate din fiecare serie vor obţine biletele pentru sferturi.



Programul tricolorilor, la Tokyo

*22 iulie: Honduras - România (Kashima)

*25 iulie: România - Coreea de Sud (Kashima)

*28 iulie: România - Noua Zeelanda (Sapporo)









Ce jucători se află în lotul lărgit al lui Mirel Rădoi *Portari: Ionuţ Radu (Inter/Italia), Andrei Vlad (FCSB), Marian Aioani (Chindia Târgovişte), Cătălin Căbuz (FC Viitorul) *Fundaşi: Cristian Manea (CFR Cluj), Alexandru Paşcanu (SD Ponferradina/Spania), Raul Opruţ (FC Hermannstadt), Virgil Ghiţă (FC Viitorul), Ştefan Vlădoiu (Universitatea Craiova), Denis Ciobotariu (CFR Cluj), Radu Drăguşin (Juventus/Italia), Silviu Balaure (Astra), Constantin Dima (Desna/Ucraina), Denis Haruţ (FCSB), Andrei Raţiu (Villarreal/Spania), Ricardo Grigore (Dinamo Bucureşti), Radu Boboc (FC Viitorul), Andrei Chindriş (Botoşani), Adrian Rus (Mol Vidi/Ungaria), Vladimir Screciu (Universitatea Craiova), Vlad Chiricheş (Sassuolo/Italia), Ionuţ Nedelcearu (AEK Atena/Grecia), Mihai Velisar (Gaz Metan Mediaş), Florin Ştefan (Sepsi OSK) *Mijlocaşi: Răzvan Marin (Cagliari/Italia), Dragoş Nedelcu (FCSB), Tudor Băluţă (Dinamo Kiev/Ucraina), Marco Dulca (Chindia Târgovişte), Alexandru Măţan (Columbus Crew/SUA), Alexandru Chipciu (CFR Cluj), Valentin Costache (CFR Cluj), Nicolae Stanciu (Slavia Praga/Cehia), Alexandru Cicâldău (Universitatea Craiova), Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia), Ianis Hagi (Glasgow Rangers/Scoţia), Ronaldo Deaconu (Gaz Metan Mediaş), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Florinel Coman (FCSB), Dennis Man (Parma/Italia), Răzvan Oaidă (FCSB), Olimpiu Moruţan (FCSB), Marius Marin (AC Pisa/Italia), Valentin Mihăilă (Parma/Italia), Darius Olaru (FCSB), George Cîmpanu (Universitatea Craiova), Răzvan Andronic (Academica Clinceni), George Merloi (Astra Giurgiu), Cristian Ganea (Aris Salonic/Grecia), Octavian Popescu (FCSB), Ovidiu Perianu (FCSB), Nicuşor Bancu (Universitatea Craiova), Mihai Dobre (Dijon/Franţa) *Atacanţi: George Puşcaş (Reading/Anglia), Constantin Budescu (FC Damac/Arabia Saudită), George Ganea (FC Viitorul), Robert Moldoveanu (Dinamo Bucureşti), Andrei Ivan (Universitatea Craiova), Denis Alibec (Kayserispor/Turcia), Denis Drăguş (Crotone/Italia), Adrian Petre (UTA Arad), Louis Munteanu (ACF Fiorentina/Italia)