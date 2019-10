România a găsit slăbiciunile Norvegiei: Cifrele ne spun cum pot fi învinşi nordicii pe „Arena Naţională“

Am analizat România, nu sunt multe lucruri de schimbat pentru noi faţă de partida cu Spania. Ne dorim să câştigăm la Bucureşti. România are o echipă formată din fotbalişti foarte buni şi tehnici.

Lars Lagerback selecţioner Norvegia

Din meciul tur trebuie să învăţăm că o partidă are 90 de minute. La Oslo, am fost dezamăgiţi că am obţinut doar o remiză, deşi am condus cu 2-0.

Stefan Johansen căpitan Norvegia