România „fierbe“: S-a stabilit ordinea meciurilor cu Italia! Ce spun fetele

România revine în competiţia în care, în 2019, a avansat până în semifinale. Atunci, la Rouen, fetele au cedat, dramatic, în faţa Franţei, scor 3-2.

Acum, la Cluj, miza va fi mai mică, însă misiunea tricolorelor se anunţă a fi extrem de dificilă, în condiţiile în care căpitanul Monica Niculescu a rămas fără unele dintre cele mai bune sportive pasibile de o convocare. Vorbim despre Simona Halep, Patricia Ţig, Irina Begu sau Ana Bogdan.

În aceste condiţii, cele două loturi arată aşa:

Ce au spus româncele?

*Mihaela Buzărnescu: Mă bucur foarte mult că Monica (n.r. - Monica Niculescu) e alături de noi şi din această calitate (n.r. - căpitan). Am primit un mail cu convocarea şi am citit de 4-5 ori mailul ca să fiu sigură şi, până la urmă, am sunat-o şi mi-a confirmat şi am fost extrem de încântată. E foarte experimentată, ca jucătoare, suntem din această generaţie şi sunt sigură că ne va sfătui cel mai bine pentru a evolua foarte bine. Moni ştie foarte bine ce să ne spună, în orice moment. Nu cred că ar fi fost o problemă cu orice alt căpitan. Mă bucur mult că Monica a acceptat această provocare. N-a fost uşor pentru mine să schimb continentul (n.r. - a jucat la Bogota, acum câteva zile), fus orar, dar e o obişnuiţă deja. Anul acesta, am schimbat de 5-6 ori continentele. Mă bucur că am ajuns la Cluj, că am reuşit să mă antrenez, să mă odihnesc şi să fiu pregătită pentru meciul cu Italia. Mă simt bine, m-am odihnit şi m-am adaptat foarte repede cu suprafaţa. Sunt OK, sunt gata şi voi da tot ce pot până la ultima minge.

*Gabriela Ruse: Nu mă aşteptam să fiu convocată, pentru că ştiam că va veni Simona (n.r. - Halep). Mi-a părut rău însă, când am auzit de accidentarea ei şi sper să revină cât mai repede în circuit. Evident că m-am bucurat pentru convocarea mea şi sper să jucăm bine şi câştigăm. Prima zi a fost mai grea, pentru că am venit de pe zgură. Dar, apoi, totul a decurs bine, am avut o săptămână de pregătire foarte bună. Suntem pregătite de luptă! Sunt foarte naţionalistă, îmi iubesc foarte mult ţara şi mereu a fost foarte important pentru mine să joc pentru România, chiar de la juniori.