Ria, Ria, Bucuria. Jucătoarele anunţă în cor: e timpul să zbierăm. „Eu am făcut meciul carierei“

Echipa a revenit de la cabine cu un tonus mult îmbunătăţit, după o primă repriză slabă, în care maghiarele au reuşit să pună în practică aproape tot ce şi-au propus. Tricolorele au recuperat un deficit de şapte goluri şi, după 18-11 în repriza secundă, au tranşat duelul încărcat de emoţii cu Ungaria, echipa în faţa căreia, anul trecut, la European, sufereau o pierdere imensă, prin accidentarea gravă a Cristinei Neagu.

Imaginile publicate pe conturile de pe reţelele de socializare de Federaţia Română de Handbal arată în tonuri vii bucuria celor 17 jucătoare care au făcut deplasarea la Kumamoto. Pe rând, eroinele de pe teren au oferit primele reacţii pentru corespondentul Gazetei Sporturilor, prezent la turneul final încă de la începutul întrecerii.

Ce a spus Crina Printea?

* Sunt foarte mândră de echipa asta. Am crezut în noi, credem în noi şi am luptat până în ultima secundă. Deşi am fost conduse şi am jucat destul de rău, am luptat şi ne-am susţinut, ne-am uitat unele în ochii celeilalte şi am crezut până la capăt. Noi nu cedăm. Am crezut mereu! Am putut să mă uit la ultima fază! Eram pregătită, dacă, Doamne fereşte, rata Cristina. Dar am încredere foarte mare în ea, e omul nostru!

Pivotul de la CSM Bucureşti, în vârstă de 29 de ani, a lipsit de pe teren doar 66 de secunde în meciul România - Ungaria. A înscris de două ori, din trei aruncări.

Ce a spus Ana Maria Iugano?

* Mă încearcă toate sentimentele, cele mai plăcute din lume. Suntem foarte fericite. Încă nu am apucat să mă bucur cum aş vrea pentru că mă ţineţi voi aici. Abia aştept să zbierăm. Acum sunt fericită.



* La pauză eram mult prea emoţionate de miza meciului. Ştiam ce avem de făcut, dar ne grăbeam prea tare. Ne-am zis în vestiar că trebuie să ne trezim. În partea secundă am avut situaţii mult mai clare. Am făcut mai multe faulturi, le-am provocat să greşească.

Ana Maria Iugano, 29 ani, a fost a doua marcatoare a echipei României în duelul cu Ungaria, cu şase goluri. Doar Cristina Neagu a înscris mai mult (zece goluri).

Ce a spus Sonia Seraficeanu?

* Am făcut meciul carierei. Mă bucur că am reuşit să contribui la această victorie. Mă bucur că am strâns rândurile şi am dat tot ce am avut mai bun. Am avut două ratări cred în meci, dar colegele şi antrenorii m-au susţinut, m-au sfătuit şi am reuşit să îmi revin, să găsesc puterea de a trece peste. A fost un meci câştigat cu inima. Îmi dedic mie victoria şi tuturor.

Extrema dreapta de la Minaur Baia Mare, în vârstă de 22 de ani, a prins podiumul marcatoarelor în echipa României la partida cu Ungaria, cu 5 reuşite.

Ce a spus Denisa Dedu?

* Au fost momente grele, mai ales în prima repriză. Am mai avut acest gen de meciuri, când adversarele se distanţau, dar am reuşit să revenim. Sunt mândră de echipa mea, că am avut tăria să nu cedăm.

* Suporterii români sunt incredibili. Chiar dacă suntem în Japonia, sunt mereu alături de noi şi ne ajută.