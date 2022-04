Rezultatele din Billie Jean King Cup au dus echipa României la un pas de ieşirea din elita tenisului

Fără Simona Halep, accidentată, cu Gabriela Ruse obosită, fără Sorana Cîrstea, care a refuzat convocarea, cu Monica Niculescu cu COVID-19, echipa României a avut de înfruntat, având-o pe Irina Begu (locul 63 WTA) ca prima rachetă, Polonia, acolo unde vedeta era Iga Swiatek, liderul mondial.

Diferenţa de valoare a fost clară, România pierzând cu 0-4 şi fiind nevoită să joace barajul din 11-12 noiembrie pentru a rămâne în elita mondială. Un baraj unde poate da de Franţa, Germania, Ucraina, Letonia, Marea Britanie (acolo unde joacă şi Emma Răducanu), Olanda (echipe care au ratat calificarea în turneul final al Billie Jean King Cup), sau de Ungaria, Slovenia, Croaţia, Japonia, China, Brazilia, Argentina, echipe care au obţinut accesul la etapa eliminatorie venind din zonele Grupei I.

Primul meci din confruntarea cu Polonia a fost cel dintre Irina Begu şi Magda Linette (58 WTA), pierdut de română cu 1-6, 6-4, 2-6. „Per total, eu sunt mândră de mine şi ştiu că am făcut tot ce am putut în condiţiile date. Am venit şi am fost un om de echipă“, a explicat, după partidă, Begu. Pentru că în meciul al doilea Mihaela Buzărnescu nu a putut ţine piept liderului mondial Iga Swiatek, care a trecut scurt şi rapid de sportiva din România cu 6-1, 6-0, şi pentru că astfel şansele de calificare au devenit aproape imposibile, căpitanul nejucător Horia Tecău nu a mai folosit-o pe Begu împotriva lui Swiatek, erau şanse mici să mai poată face ceva, ci pe Andreea Prisăcariu (324 WTA), care astfel a putut acumula experienţă în faţa unei jucătoare fenomenale.

„Sunt mândru de evoluţia Irinei, de faptul că a venit. Ştiu că nu este uşor, a făcut un efort ca să fie aici, să se pregătească într-un timp atât de scurt”, a explicat Tecău.

Prisăcariu, chiar dacă a fost spulberată de Swiatek, 0-6, 0-6, a fost mulţumită de întâlnirea cu liderul mondial: „Am simţit pe propria piele ce înseamnă o asemenea jucătoare, a fost un duş rece de care aveam nevoie în carieră”. Cum echipa de dublu formată din Andreea Mitu şi Mihaela Buzărnescu a pierdut şi ea, 7-5, 3-6, 5-10, debutul lui Tecău nu a fost deloc unul bun.

„Echipa s-a pregătit foarte bine. Am întâlnit însă o formaţie foarte puternică, poate cea mai puternică din câte s-ar fi putut, dar noi ne-am concentrat la partea noastră, pe care am făcut-o cât de bine am putut şi putem pleca de aici cu capul sus. Uitând-mă la echipa noastră, mi-a plăcut mult efortul fetelor, cum am comunicat şi am încercat să găsim soluţii”, a comentat Tecău.





Rezultate Billie Jean King Cup





Italia – Franţa 3-1

Kazahstan – Germania 3-1

SUA – Ucraina 3-2

Canada – Letonia 4-0

Cehia – Marea Britanie 3-2

Olanda – Spania 0-4

Polonia – România 4-0

Belarus – Belgia (nu s-a disputat, Belarus a fost suspendată)