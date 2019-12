Retragerile anului 2019 în sportul mondial: de la regina schiului, Lindsey Vonn, la Tony Parker şi „El Nino“ Torres

1. Lindsey Vonn (schi alpin, 34 ani)

Schiul alpin s-a despărţit de cea care poate fi considerată, lejer, cea mai bună schioare din istorie. Americanca a îmblânzit pârtiile de-a lungul carierei cu multă uşurinţă, fiind totodată şi cel mai important brand din sporturile de iarnă, având contracte de milioane de dolari cu branduri puternice, precum Under Armour, Red Bull, Beats by Dre, Rolex, Oakley, Hershey, Proctor & Gamble sau GoPro. Lindsay Vonn s-a retras în februarie 2019, cu o medalie de bronz la coborâre, la Campionatul Mondial de la Are (Suedia).

Vonn, campioană olimpică în 2010, a declarat că se retrage cu „trupul frânt dincolo de limita remediabilului, care ţipă la ea să se oprească“. Superba sportivă americană îşi propusese să doboare recordul absolut din schiul mondial, de 86 victorii în Cupa Mondială, deţinut de schiorul suedez Ingemar Stenmark, dar s-a oprit în cele din urmă la patru lungimi distanţă, cu două titluri mondiale în palmares, plus alte şase medalii mondiale şi trei olimpice.

2. Javier Fernandez (patinaj artistic, 27 ani)

Javier Fernandez s-a retras la finalul lunii ianuarie, cu un al şaptelea titlu european câştigat consecutiv. Neînvins la nivel continental din 2013, „Javi“ este omul care a pus patinajul şi sporturile de iarnă pe harta Spaniei, o ţară care nu contase niciodată pe gheaţă sau pe pârtii.

Ajuns la patinoar alături de sora sa, Fernandez a depăşit prejudecăţile, într-o ţară în care patinajul masculin era considerat un sport gay, ajungând să îşi termine cariera spunând pe gheaţă povestea lui Don Quijote, pe muzica din „Man of La Mancha“ şi devenind al treilea cel mai titrat sportiv european din patinaj, după Ulrich Salchow (9 titluri europene) şi Karl Schäfer (8 titluri).

Şansa vieţii lui Fernandez a fost aceea că a fost remarcat de un celebru antrenor rus, Nikolai Morozov, care i-a promis antrenament gratuit în Statele Unite. Renegat de Federaţia din Spania, „Javi“ a luptat, a progresat, doar pentru ca în 2011 să se vadă marginalizat în favoarea unui patinator plătitor, care a devenit prioritatea lui Morozov. O altă legendă a patinajului, Brian Orser, i-a devenit mentor, ducându-l la un alt nivel, în Canada.

Presa iberică l-a descris pe Fernandez sugestiv, drept „SuperMan“, afirmând totodată că „este ca şi cum Messi s-ar fi născut în Indonezia“.

3. Fernando Torres (fotbal, 35 ani)

Fotbalul a înregistrat numeroase retrageri în 2019, iar luna august a adus ultimul meci din cariera lui „El Nino“ Torres, marcator pentru Spania în finalele Euro 2008 şi Euro 2012. Torres spusese adio fotbalului european cu un an în urmă, în tricoul lui Atleltico Madrid, clubul care l-a format, însă a mai jucat un sezon în prima ligă din Japonia, pentru Sagan Tosu.

Câştigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, Torres a scris istorie şi pentru Liverpool, devenind jucătorul care a ajuns cel mai rapid la 50 de goluri înscrise pentru „cormorani“. Membru al generaţiei de excepţie a Spaniei, Torres a strâns 110 selecţii în naţionala „Furia Roja“, înscriind 38 de goluri - total care îl plasează pe podiumul marcatorilor all-time ai Spaniei. Cu 350 de meciuri pentru Atletico Madrid, Fernando Torres şi-a trecut în CV şi trofeul Cupei UEFA, în 2013, la Amsterdam.

4. Arjen Robben (fotbal, 35 ani)

O veche cunoştinţă a fanilor fotbalului românesc, olandezul a luat decizia să se retragă la începutul lunii iulie, după ce se despărţise de Bayern Munchen încă de anul trecut. Poreclit „fotbalistul de cristal“, din cauza fragilităţii fizice care i-a pus piedici în a se remarca în tricoul lui Real Madrid, Robben rămâne unul dintre cei mai tehnici fotbalişti ai ultimelor decade, un adevărat magician al balonului.

Robben şi-a pus amprenta asupra jocului lui Bayern Munchen, pentru care a evoluat timp de zece sezoane, adunând 19 trofee. Olandezul a înscris golul decisiv pentru bavarezi în finala Ligii Campionilor din 2013, cu Borussia Dortmund (2-1).

5. Xavi Hernandez (fotbal, 39 ani)

Unul dintre pionii exponenţiali ai angrenajului de vis construit de Pep Guardiola la FC Barcelona, un adevărat „creier“ al grupării blau-grana, Xavi a disputat ultimul meci la jumătatea lunii mai, în Liga Campionilor Asiei, pentru Al Sadd.

Mijlocaşul a condus Spania spre titlul mondial din 2010 şi către două trofee la Campionatul European, în 2008 şi 2012, scriind istorie şi pentru FC Barcelona, pentru care a disputat 767 de meciuri, marcând 85 de goluri în toate competiţiile. Cu opt titluri în Spania, patru trofee UEFA Champions League, două Cupe Mondiale ale cluburilor, două Supercupe ale Europei, trei Cupe ale Spaniei şi şase Supercupe ale Spaniei, Xavi este unul dintre cei mai buni fotbalişti din toate timpurile privaţi de şansa de a-şi trece în cont „Balon de Aur“, trofeu fiind „arestat“ de Messi şi Cristiano Ronaldo.

Xavi a fost însă desemnat cel mai bun jucător de la turneele finale din 2008 şi 2010, iar aportul său la succesele Barcelonei sunt de necontestat.

6. Petr Cech (fotbal, 37 ani)

Uriaşul portar născut la Plzen a pus mănuşile în cui la finalul sezonului 2018/2019, după finala pierdută de echipa sa, Arsenal, cu 1-4, în faţa clubului care l-a consacrat - Chelsea (333 meciuri disputate, Liga Campionilor câştigată în sezonul 2011/2012).

Petr Ceh a văzut moartea cu ochii pe 14 octombrie 2006, când s-a accidentat grav la cap după o ciocnire cu Stephen Hunt (Reading). Cu capul spart, Cech a fost transportat de urgenţă la spital, iar medicii au reuşit să evite tragedia. După patru luni, Cech a revenit pe teren, însă la fiecare apariţie a purtat o cască de protecţie devenită deja parte integrantă a fiinţei sale. Cu o ambiţie de fier, fără a-şi putea aminti momentele dinaintea şi de după accident, Cech a făcut istorie în 11 sezoane petrecute la Chelsea, stabilind recordul pentru cele mai multe partide fără gol primit în Premier League (228 meciuri). El este, de asemenea, jucătorul cu cele mai multe selecţii în naţionala Cehiei.

7. Bastian Schweinsteiger (fotbal, 35 ani)

Mijlocaşul german s-a retras departe de fotbalul mare, în Statele Unite, unde echipa sa, Chicago Fire, a ratat play-off-ul MLS.

Campion mondial în 2014 şi câştigător al Ligii Campionilor un an mai devreme, Schweinsteiger rămâne un nume emblematic pentru Bayern Munchen, club în culorile căruia a strâns 500 de partide oficiale, câştigând opt titluri de campion în Germania. Transferul în Premier League, în 2015, când a devenit primul german înregimentat la echipa întâi de Manchester United nu i-a priit, Jose Mourinho umilindu-l şi determinându-l să plece, cu nervii întinşi la maximum.

Căsătorit cu frumoasa fostă jucătoare de tenis Ana Ivanovic, Bastian Schweinsteiger s-a retras în octombrie, la câteva luni după naşterea celui de-al doilea copil al cuplului.

8. Jorge Lorenzo (motociclism viteză, 32 ani)

Omul care l-a detronat pe legendarul Valentino Rossi în MotoGP, după al şaptelea şi ultimul titlu de campion mondial câştigat de italin la clasa regină în Motomondialul de Viteză (2009), s-a retras la finalul sezonului 2019, având trei titluri mondiale în palmares (2010, 2012 şi 2015), câştigate cu Yamaha.

9. Tony Parker (baschet, 37 ani)

Legenda baschetului francez şi a NBA-ului, Tony Parker şi-a anunţat retragerea, ultimul său meci fiind pentru Charlotte Hornets. „Nu mai pot fi Tony Parker, iar dacă nu mai pot lupta pentru titlul de campion, nu vreau să mai joc baschet“, a declarat francezul, aflat la capătul a 18 sezoane în cel mai puternic campionat profesionist al lumii.

Tony Parker a fost primul baschetbalist european desemnat MVP al unei finale NBA, în 2007. Inclus de şase ori în echipa ideală a NBA, Tony Parker a adunat 1.254 meciuri în campionatul american, având o medie de 15,5 puncte marcate. El a jucat o viaţă pentru San Antonio Spurs, de la draftare şi până la startul sezonului competiţional 2018/2019 (17 sezoane). Parker a părăsit baschetul convins că, fizic, ar mai fi putut duce încă două sezoane, însă resemnat emoţional.

În 2013, Tony Parker condusese echipa Franţei spre titlul european.

10. Corina Căprioriu (judo, 33 ani)

Vicecampioană olimpică la Londra, în 2012, Corina Căprioriu a luat decizia, la finalul lunii iunie, de a se retrage, vorbind despre „promisiuni neîndeplinite“. Dublă medaliată atât la Campionatul Mondial, cât şi la cel European, Corina Căprioriu a punctat că nu mai este cale de întors pe tatami pentru ea.

Tot în 2019, sportul românesc a mai înregistrat retragerea oficială a lui Lucian Bute (box, 37 ani, ultima sa luptă îdatând din februarie 2017), a lui Tiberiu Dolniceanu (scrimă, 31 ani, sabrerul făcând cerere de rentă viageră de la 1 ianuarie 2020 şi renunţând, automat, la cursa de calificare la Tokyo 2020) şi a lui Laurenţiu Toma (handbal, 38 ani, ultimul supravieţuitor al marii echipe HCM Constanţa, din motive medicale).

Pe lista retragerilor notabile din fotbalul mondial, mai amintim: Andrea Barzagli (37 de ani, „fundaşul de fier al lui Juventus“), Lassana Diarra (34 ani), Yossi Benayoun (39 ani, Israel), Darijo Srna (37 ani, jucător al Şahtiorul lui Mircea Lucescu), Peter Crouch (38 ani, atacantul-robot al Angliei), Diego Forlan (40 ani, cel mai bun fotbalist la Campionatul Mondial din 2010), Wesley Sneijder (35 ani, coechipier cu Cristi Chivu la Ajax Amsterdam şi Inter Milano) şi Dimitar Berbatov (38 ani, Bulgaria).

Retrageri în tenis în 2019: Dominika Cibulkova (câştigătoare a Turneului Campioanelor în 2016), David Ferrer (finalist la Roland Garros 2013), Lucie Safarova (fost lider mondial la dublu, de cinci ori câştigătoare a Fed Cup), Tomas Berdych (dublu câştigător al Cupei Davis şi finalist la Wimbledon 2010).