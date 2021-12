Rednic explică „epurările” de la Dinamo: greşeli în contracte, valoarea sub ce are nevoie clubul

„Au plecat pentru că s-au făcut ceva greşeli în contract. Notificarea a fost făcută pentru data de 15 decembrie, iar ultimul meci e pe 21. Era greu ca jucătorii care au primit notificare să mai fie concentraţi ca să joace. De-aia a fost decizia de comun acord ca ei să plece. Oricum nu îi opream. Iliev? A fost o decizie luată în primul rând de el, ştiam când am avut şedinţa la club, el şi-a exprimat dorinţa să nu mai rămână. A avut ultimele două jocuri cu greşeli decisive. Din moment ce tu nu asculţi de antrenorul tău.... Antrenorul de portari i-a zis să nu iasă din poartă dacă nu e sigur. Cu Mioveni, a ieşit în minutul 90 la o fază unde nu avea de ce să rişte. Ce m-a deranjat foarte tare a fost că a luat-o spre vestiar şi a intrat în duş, în loc să se ducă cu grupul la galerie după meci. Nu ştiu dacă a făcut o criză. Cât am fost eu nu a făcut nicio criză. Ai mei fac crize după ce ies eu din cabină, dau în vestiar. Ei nu fac crize în teren, unde trebuie să faci crize în minutul 90. Acolo e vorba de responsabilitate, e vorba de grup. El e un portar care nici un prea vorbeşte. Şi trebuie să te implici. Cu băiatul ăsta s-au făcut ceva sacrificii financiare”, a spus Rednic într-o conferinţă de presă.





Mircea Rednic a vorbit şi despre discuţia dintre suporteri şi jucători după meciul de la Mioveni.





„Nu uitaţi că suporterii au ţinut clubul, şi anul trecut şi anul acesta. S-au adunat peste 2,5 milioane de euro. Sunt şi ei la limită cu ceea ce se întâmplă aici. Nu mi-am expus jucătorii, i-am protejat. Noi am fost opriţi prima oară pe autostradă, în câmp, şi am decis să mergem la prima benzinărie. Eu am vrut să vorbesc cu fanii, dar ei au spus că vor să discute cu jucătorii. Între timp, am anunţat organele de ordine, ca să fie acolo. N-au fost înjurături sau lucruri de genul ăsta, doar s-a discutat. Am luat soluţia cea mai bună, fanii au vorbit cu jucătorii circa 15 minute. N-au fost incidente”, a afirmat tehnicianul din Ştefan cel Mare.