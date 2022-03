Rapid - Dinamo 3-1. Giuleştenii obţin prima victorie după 14 ani cu Dinamo

Rapid a câştigat prima partidă din playout disputată la Mioveni împotriva celor de la Dinamo. Adrian Mutu a obţinut victoria împotriva echipei care l-a lansat în fotbalul mare şi astfel a bifat a doua victorie consecutivă pe banca giuleştenilor.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 3 prin reuşita lui Ioniţă. După încă 5 minute de joc Kait a dublat avantajul echipei sale. Imediat Dinamo a redus din diferenţă prin reuşita lui Morar, după o pasă perfectă primită de la Torje. Rapid a închis tabela de joc încă din primele 30 de minute după ce Bălan a executat perfect o lovitură liberă.

Rapid ocupă locul secund în playout, la egalitate de puncte cu prima clasată, UTA Arad (23 de puncte). De partea cealaltă, Dinamo ocupă poziţiaa opta cu doar 9 puncte acumulate, după înjumătăţirea punctelor.

"Ne bucurăm că am reuşit ca după 14 ani sâ câştigăm acasă, aşa am înţeles. Ne bucurăm, dar regretăm că nu am avut fanii alături de noi. Pentru mine este un nou început, asta mi-am dorit şi sunt sigur că îmi voi îndeplini obiectivele. Mă bucur că am reuşit să ajut echipa, aveam mare nevoie de cele trei puncte. Domnul Iosif (n.r - Mihai Iosif) şi-a făcut treaba cu vârf îndesat la rapid, atunci când vine un nou antrenor toată lumea vrea să demonstreze ceva. Nu e vina lui că a fost schimbat, ci a noastră a jucătorilor că nu mai răspundeam la ceea ce ne cerea" , a declarat Ioniţă la finalul partidei.