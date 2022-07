Răducioiu, out de la Dinamo! Cine l-a enervat pe fostul mare internaţional

"Da, de mâine dimineaţă Dinamo e un capitol închis. Mâine îmi dau demisia. Am hotărât după multe tentative ale mele să vorbesc cu Răzvan Zăvăleanu, de a reconstrui echipa şi de a-mi da posibilitatea de a lucra mai mult la Dinamo. Nu mi-a răspuns de o lună de zile la tentativele de a vorbi cu el şi pentru mine a fost o lipsă de respect, faţă de persoana mea, în primul rând. Am crezut că e vorba despre respect, sinceritate. Sunt foarte dezamăgit de comportamentul dânsului. Să-l întrebaţi pe dânsul de ce a făcut asta. Am încercat să mă implic, să fac mai multe. Dinamo e un capitol închis, cred că am făcut tot ce am putut să salvez clubul cât mi s-a permis să fac", a declarat Florin Răducioiu pentru Orange Sport.

Ofensat de comportamentul administratorului judiciar, fostul mare internaţional dă asigurări că nu sunt vorbe spuse la supărare şi că nu-şi va schimba decizia: "În afară de lucrurile sportive, e vorba despre respect. Am observat în această lună că nu e respect faţă de persoana mea, cât nu am dat de el. Faţă de persoana mea şi faţă de ce am făcut pentru Dinamo”.